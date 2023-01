Arthur Vanhove en Hubo Handbal krijgen een paar dagen rust van de club: “Het WK was een zeer leuke en leerrijke ervaring”

handbal bene-leagueDe wedstrijd van zaterdagavond tussen Hubo Handbal en Hurry-Up is door de deelname van spelmaker Arber Qerimi en doelman Arthur Vanhove aan het WK handbal met de Red Wolves uitgesteld naar volgende week donderdagavond 2 februari in Tongeren. De talentrijke jonge doelman Arthur Vanhove is er niet rouwig om.

“We hebben een paar dagen rust gekregen van de club en die waren welkom”, opende de doelman van Hubo handbal zijn terugblik op het WK. “Mijn mening over het WK? Een zeer leuke en leerrijke ervaring. We speelden de openingswedstrijd tegen Denemarken voor 12.500 toeschouwers. We hebben nog nooit voor zoveel publiek gespeeld. Ook in de andere vijf wedstrijden kwam er veel volk kijken. Puur formeel is ons WK geslaagd. In ons eerste WK hadden we als doelstelling de tweede ronde halen en dat is ons gelukt.”

“Anderzijds, er zat meer in. Met slechts één overwinning in zes wedstrijden heerst er bij de selectie een wrange nasmaak. Vooral in de wedstrijden tegen Bahrein en de VS lieten we steken vallen. Als we daar ons normale spel hadden gebracht, krijg je met drie op zes een totaal andere dynamiek. Toch wil ik het WK positief blijven herinneren. Het heeft iets losgemaakt bij de Belgen. De Red Wolves kregen de nodige aandacht en van veel mensen die geïnteresseerd zijn in andere sporten kregen we complimenten. Ook internationaal is er waardering.”

“Vergeet ook niet dat veel jongens in de selectie geen prof zijn en dat België van alle 32 deelnemers het allerkleinste budget heeft. Er zal in de toekomst rekening worden gehouden met ons. Het volgende concrete doel zijn de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland. Twee wedstrijden die we absoluut moeten winnen.”

Mooie carrière

“Voor mij persoonlijk was het WK een absolute meevaller”, vervolgt Vanhove uit Tongeren. “Als je een topper als Jef Lettens tussen de palen kan poseren, weet je als tweede doelman dat speelminuten vergaren een utopie is. Toch kreeg ik plots tegen Egypte mijn kans van bondscoach Sylla. Ik wist niet wat mij overkwam. Kans gekregen en gegrepen, want ik kon uitpakken met enkele puike reddingen. Hard blijven werken is de boodschap, maar dit moet een voorbode zijn van een mooie carrière bij de Red Wolves.”

Hubo Handbal

“Drie weken geen handbal in clubverband. Het was even wennen. (lacht) Gelukkig werd de match tegen Hurry-Up voor dit weekend uitgesteld naar volgende week donderdag. Wat we dit seizoen nog mogen verwachten van Hubo Handbal? Het eerste jaar van de fusie tussen Initia Hasselt en Handbal Tongeren is zeker een geslaagd huwelijk. Er is echter nog veel werk aan de winkel om naar de top van de BENE-League te kunnen doorstoten. In de wedstrijden die we moesten, winnen lieten we geen steken vallen. In de topwedstrijden waren de resultaten tegenvallend. We moeten nog enkele versnellingen hoger schakelen.”

“Of ik nog geloof in het behalen van de Final Four? Wiskundig kan het nog en dus moeten we trachten onze resterende wedstrijden te winnen. Anderzijds, we moeten ook realistisch zijn. We hebben een loodzwaar programma en een mirakel is nodig. Lukt het niet, dan kunnen we altijd optreden als scherprechter.”

Bekerfinale

“De droom van Hubo Handbal is het spelen van de bekerfinale. Vorig seizoen speelden we met Tongeren een zinderende finale, die we helaas verloren van Sezoens Bocholt. Toen schakelden we Sporting Pelt in de halve finale uit met strafworpen. Met Hubo Handbal moeten we naar Bocholt. We gaan knokken tot het uiterste en hopelijk kunnen we stunten. In het eerste seizoen van de fusieclub een finale van de Beker van België spelen, zou toch fantastisch zijn”, besluit de 21-jarige Vanhove.

