Arthur Van Den Boer pakt in Ruddervoorde achtste zege, Mathias De Keersmaeker en Keano Geens op het podium

Achtste zege op acht veldritten voor Arthur Van Den Boer. Na Kruibeke en Meulebeke ook al z’n derde overwinning in een afwachtingscross van een internationale wedstrijd. In Ruddervoorde reed hij driekwart van het gebeuren alleen op kop.

Nochtans stond de Belgische nieuwelingenkampioen bij de start pas op de vierde rij. “Maar in de eerste bocht zat ik toch al in vierde positie”, glunderde Van Den Boer. “Alleen reed ik even verder in de linten zodat ik wat plaatsen verspeelde. Op het einde van de eerste ronde kon ik toch voorin aansluiten.”

Bij Mats Vanden Eynde, Keano Geens en Mathias De Keersmaeker. De kerel uit Elewijt liet zijn gezellen snel ter plaatse. “Ik zag dat het wat uiteen lag en nam de kop”, ging Van Den Boer verder. “Het is hier echt een leuke omloop. Vooral die zandbak is interessant want zoiets zit er in onze categorie niet altijd in.”

Val aan de balken

In de slotronde liep het ter hoogte van de balken fout voor Mats Vanden Eynde. “Met drie man was het spannend”, gaf Mathias De Keersmaeker toe. “Jammer genoeg voor hem kwam Mats Vanden Eynde aan de balken ten val, maar daardoor was ik zeker van een plaats op het podium. In die laatste ronde was het wel hard vechten tot aan het zand. Ik kon een klein gaatje slaan en hield vol tot de streep. Met deze tweede plaats ben ik echt heel tevreden. Deze zomer zat ik vooral op de mountainbike. In het veld ben ik nog niet zo lang bezig. Twee weken geleden kwam ik in Heusden-Zolder ten val. Mijn hals en nek zaten geblokkeerd. Door wat te rusten en enkele bezoekjes aan de kinesist raakte dat opgelost. Vorig weekeinde sloeg ik over. Ik blijf in de cross tot en met het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Daar wil ik beter doen dan de derde plaats van vorig jaar.”

Te vaak in de fout

Minstens even gelukkig met zijn resultaat was Keano Geens. De Antwerpse kampioen pakte de derde podiumplaats. “Ik had moeite om Mathias en Mats te volgen”, gaf de crosser uit Booischot toe. “Ik voelde me niet goed, ik maakte veel te veel fouten. Bijzonder vervelend. Op dit technische parcours is het ongewoon dat ik zo vaak in de fout ging. Ben blij dat ik de derde plaats uit de brand sleepte. Top vijf halen is overal mijn bedoeling.”