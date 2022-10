Arthur Van Den Boer in Meulebeke van start tot finish: “Vijf zeges op vijf crossen: beter kan niet”

Van Den Boer maakte in de openingsronde – de nieuwelingen legden het parcours vier keer af – al het verschil. “Ik startte op de tweede rij”, begon de crosser van AA Drinks Young Lions zijn wedstrijdverhaal. “Bij het eerste klimmetje ging ik meteen naar de kop. Ik kon onmiddellijk een gat slaan en liep in de eerste ronde al vrij ver uit. De rest van de cross kon ik mijn eigen tempo rijden. In de laatste ronde heb ik niet echt meer aangedrongen. Heb me een beetje gespaard voor zondag want ik rijd ook in Baal.”

Van Den Boer was vorige winter goed voor 21 zeges op 23 crossen. Het zou straf zijn indien hij dit veldritseizoen even goed scoort. “Uiteraard hoop ik even goed te doen, in elk geval kon ik niet beter starten”, aldus Van Den Boer. “Mijn Belgische titel proberen verlengen is deze winter het voornaamste doel. In Lokeren heb ik nog niet gereden, maar dat parcours zal me wel liggen.”

De Gendt en Geens

In Meulebeke was de strijd om plaats twee spannender. Keano Geens en Leander De Gendt moesten eerst Stan Deram, Fausto Delmé en Lennes Jacobs afschudden. Uiteindelijk pakte De Gendt de tweede plaats. “Toen Keano een foutje maakte kon ik profiteren”, vertelde de kerel uit Denderleeuw. “Na de trappen belandde hij in een verkeerd spoor. Hij ging wat scheef en moest uitklikken. Daarna mocht ik geen foutjes meer maken. Wat best lastig was. Dit is mijn eerste podium van het seizoen. Mijn voornaamste ambitie deze winter is Oost-Vlaams kampioen worden.”

Zo’n provinciale titel heeft Keano Geens al beet. Enkele weken geleden werd hij in Vorselaar Antwerps kampioen. “Inderdaad, ik maakte na de trappen een foutje, maar de volgende ronde zat ik toch weer bijna bij Leander De Gendt”, aldus Geens. “Alleen maakte ik op dezelfde plaats dezelfde fout waardoor de tweede plaats weg was. Jammer, maar ik sta toch weer op het podium. Drie keer winst, drie keer tweede en nu mijn eerste derde plaats.”