Arthur Van Den Boer gaf de rest van de deelnemers geen schijn van een kans: “Meteen fel doorgetrokken”

De strijd om zilver en brons was in deze veldrit van zondagvoormiddag een stuk spannender dan die om de driekleur. Arthur Van Den Boer zette de cross heel snel naar zijn hand. Na amper vijf minuten wedstrijd leek hij de driekleur al binnen te hebben. Niemand van de 69 concurrenten kwam nog in z’n buurt.

Snelle openingsronde

“Bij de start stond ik op de tweede rij, maar ik dook toch als eerste het veld in”, begon de vijftienjarige renner uit Elewijt het verhaal. “Waarna ik besloot om meteen door te trekken. Bij de eerste doortocht aan de streep hoorde ik de speaker zeggen dat ik 35 seconden voorsprong had. Had ik niet verwacht. Ik was dus heel fel doorgegaan in die openingsronde. Misschien een beetje te fel. Met dat vele publiek is zo’n kampioenschap toch wel speciaal.”

Vorig jaar, toen Arthur Van Den Boer in Middelkerke bij de eerstejaars de nationale veldrittitel pakte, was er door de coronamaatregelen geen publiek. Een heel groot verschil! “Mijn voorsprong steeg na die eerste ronde niet meer, maar ze werd ook niet kleiner”, ging de pion van AA Drink Young Lions verder. “Het ging dus nog, ik had me niet te veel vergaloppeerd. Ik had ook een pak minder stress dan twaalf maanden geleden.”

Geen Topcompetitie

Voor Arthur Van Den Boer was het de 21ste zege van het seizoen. “Deze titel pakken was mijn voornaamste doel deze winter”, gaf hij toe. “De rest van het seizoen kan ik in een echte driekleur crossen. Daar ga ik de resterende weken zeker van genieten. Ik heb ook ambitie op de weg. Vorig seizoen won ik een paar wegwedstrijden. Maar in tegenstelling tot vorig jaar ga ik me niet focussen op de Topcompetitie voor nieuwelingen. In september van vorig jaar, toen het crossseizoen al op gang was, kwam ik in Jemeppe vrij stevig ten val. Omdat een paar van de koersen uit de Topcompetitie pas in september worden gereden ga ik me met dat klassement niet inlaten. Ik wil mijn eerste crossseizoen bij de junioren niet in gevaar brengen. De Ronde van Vlaanderen zal ik wel rijden.”