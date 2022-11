Arthur Senrame voor de tweede keer in AVS-Cup U23: “Ruik ik de meet, kan ik me altijd dubbel plooien”

Ben Wiggins

Een bepaalde ambitie spreekt Senrame liever niet uit. De kwaliteit van de buitenlandse teams is vooraf moeilijk in te schatten. “Ben Wiggins, de zoon van Sir Bradley Wiggins, staat aan de start”, weet Senrame, ook volgend jaar lid van het KDM Pack Cycling Team. “Alle ogen zullen op hem gericht zijn. Veel renners die deelnemen koersen voor internationale opleidingsteams. Een voordeel is dat het verzet dat we mogen gebruiken gelimiteerd is. Op de korte piste is dat aangewezen, want de snelheid ligt sowieso heel hoog. In ‘t Kuipke moet je altijd bijzonder alert zijn. Renzo en ik gaan gewoon ons best doen. Ik praat nu over Ben Wiggins. Wie weet heeft hij een mindere week en schuiven andere ploegen naar voor. Komen we in aanmerking voor het podium, gaan we die kans niet laten liggen. Ruik ik de meet, kan ik me altijd dubbel plooien.”