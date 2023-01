Arthur Senrame in BK omnium beste clubrenner: “Ik heb enkele keren de onderkant van mijn stuur gezien”

Profs, eliterenners met contract, beloften, renners van continentale teams en clubrenners betwisten samen het BK omnium. Zondag waren ze in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx met twintig. Aan het einde werden twee titels uitgereikt: één voor elites en één voor clubrenners. Op die laatste zette Arthur Senrame zijn zinnen. Alleen begon zijn omnium met plaats veertien in de scratch dramatisch. “Niet goed gepositioneerd, niet het juiste verzet”, vloekte Senrame. “Een nieuwe domper want zowel vrijdag als zaterdag had ik het in de andere BK’s lastig met tempowisselingen en verzetkeuze.”

Afvalling

In de temporonden, het tweede nummer, scoorde hij uitstekend. Onderweg pakte hij zes punten wat hem na Gianluca Pollefliet de tweede plaats in dit nummer opleverde. Waardoor hij in de tussenstand voor clubrenners tot op vier punten van Renzo Raes, verrassend winnaar van de scratch, naderde. Toen kwam de afvalling. Diverse keren redde hij het nipt. Uiteindelijk bleef hij over met de profs Jules Hesters, Tuur Dens, Noah Vandenbranden en Lindsay De Vylder. Luid aangemoedigd kegelde hij specialist Hesters eruit, daarna Dens én Vandenbranden. Enkel voor De Vylder moest hij het hoofd buigen.

“Enorm afgezien”, zuchtte de man van Melle. “Gelukkig had ik dit keer wel het juiste verzet. Toen ik met vier profs overbleef ontploften mijn benen. Ze versnelden, ik voelde dat er toch nog iets op zat, had de ballen om onder door te komen, maar hield het fair. Voor de jury was er geen enkel probleem. Dat gaf mij een enorme kick!”

Rekenen

In de afsluitende puntenkoers moest Senrame zijn leidersplaats bij de clubrenners verdedigen. “Vooraf zat ik te rekenen”, gaf de pion van KDM-Pack toe. “De andere clubrenners moesten achttien tot twintig punten inhalen. De profs gingen met de meeste punten lopen. Goed voor mij. Toch heb ik een paar keer de onderkant van mijn stuur gezien. Zo diep hing ik tussen mijn kader. Maar ik hield stand, dit is bevestiging van vorig jaar.”

Senrame traint met de nationale pisteploeg. De coachen Kenny De Ketele en Tim Carswell maken deze week hun selectie voor het EK in het Zwitserse Grenchen (8-12/2) bekend. Vermoedelijk ligt Senrame in balans met Brem Deman voor het laatste plaatsje in de ploegenachtervolging. “Het zou mooi zijn als ik mee mag”, besloot Senrame. “Nemen ze mij niet mee is dat hun keuze. Ik ben zeker dat Kenny en Tim de juiste mannen meenemen. Wat de nationale pistetrainingen betreft is de komst van Tim Carswell een godsgeschenk.”

Lees ook: meer wielrennen