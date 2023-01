Arthur De Sloover, de jongste van de achttien Red Lions: “We mogen alleen tevreden zijn met goud”

HockeyHij telt reeds 124 caps, maar toch is de 25-jarige Arthur De Sloover de allerjongste van de achttienkoppige selectie die donderdag naar het WK hockey in India vertrok. “Qua ervaring kan dat inderdaad tellen”, zegt De Sloover. “Deze groep weet hoe er moet gewonnen worden.”

Samen met Nicolas de Kerpel, Victor Wegnez, Antoine Kina en Loic Van Doren zette Arthur De Sloover in 2017 zijn eerste hockeystappen bij de Red Lions. Sedertdien wijzigde de groep nagenoeg niet en werden er drie gouden medailles – WK 2018, EK 2019 en Olympische Spelen 2021 – veroverd. “Dit is een vaste groep en dat is zeer uitzonderlijk”, aldus De Sloover, die dit jaar samen met Tom Boon genomineerd was voor Wereldspeler van het Jaar. “Door die schat aan ervaring weten we wat we aan elkaar hebben. Intussen weten we ook hoe er moet gewonnen worden (lacht).”

De Sloover kijkt uit naar de nieuwe trip naar India. “Puur op sportief vlak leeft hockey daar enorm, al blijft het naast het veld in deze tijden van pandemie wel opletten. We zijn klaar om onze wereldtitel van 2018 te verdedigen. We beseffen zeker dat we opnieuw een goede kans maken. Het klopt dat deze groep alleen maar met goud mag tevreden zijn.”

Nuchter

De nuchterheid van De Sloover, zowel op als naast het veld, is opvallend. “Ik ben nu eenmaal rustig van karakter”, zegt hij. “Toch heb ik ook stressmomenten. Zo slaap ik de nacht voor een belangrijke finale minder goed. Eens op het veld, zijn de zenuwen echter helemaal weg.”

Na de degradatie van Beerschot uit de Eredivisie begon De Sloover dit seizoen aan zijn eerste buitenlandse avontuur, bij het Eindhovense Oranje-Rood. “Een zeer toffe ervaring”, aldus De Sloover. “Met een voorlopige vijfde plaats in de Hoofdklasse zijn we in de running voor de play-offs. Door de intense WK-voorbereidingen met de Red Lions kon ik nog niet ten volle van mijn nieuwe club genieten. Na het WK kan ik meer tijd in Oranje-Rood investeren.”

Stockbroekx en Briels

In Eindhoven heeft De Sloover Thibeau Stockbroekx en Thomas Briels als clubgenoten. De 22-jarige Stockbroekx reist samen met Maxime Van Oost mee naar India als reserve. “Het is goed voor de toekomst van het Belgische hockey dat die jongens deze trip meemaken”, zegt De Sloover. “Zij verdienen dat. De kans is trouwens niet onbestaande dat ze in actie moeten komen. Vier jaar geleden hadden we in India ook onze twee reservespelers nodig. En Thomas Briels ? Hij is nog altijd zeer fit en houdt nog enorm van het spelletje. Op clubniveau zie ik hem nog niet meteen stoppen.”

