Arseny Avetisov met Sporting Kampenhout voor zespuntenmatch tegen Zwarte Leeuw: “We blijven rustig onder mindere start”

De omstandigheden waren er vorige zondag nochtans naar om met de volle buit op zak rust in de eigen geledingen te brengen. Maar ondanks een 1-2-voorsprong moest het tegen tien spelers van Wijgmaal alsnog de zege uit handen geven. “Tja, op zo’n moment moet je er als ploeg gewoon overheen gaan maar ook dat is voetbal”, haalt Arseny Avetisov de schouders op. “We hadden zowel het overwicht als de kansen. Maar goed, ik denk dat het toch nog een beetje leergeld is dat we momenteel betalen. We proberen er alleszins rustig onder te blijven, in de wetenschap dat we nu terug een niveautje hoger spelen. Los daarvan ga je als groep ook wel op zoek naar oplossingen. Moeten we met drie achterin blijven spelen of overschakelen op een viermansdefensie om wat meer zekerheid in te bouwen? Zulke zaken bespreken we op training, al is het uiteraard de sportieve staf die beslist. Een zege tegen Zwarte Leeuw zou sowieso een hele opluchting zijn, zoveel is zeker.”