Aron Sulejmani (Diegem Sport) na zeven op negen in Limburgs drieluik: “Iedereen gelooft in plaats bij de top vijf”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE BDiegem Sport maakte in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Bocholt gelijk en sluit na zeges tegen Belisia en Hasselt het Limburgs drieluik af met een knappe zeven op negen. Met slechts twee nederlagen in zestien wedstrijden is groen-wit bijzonder goed op dreef.

Die sterke periode is nochtans niet evident. De Vlaams-Brabanders hebben immers al meer dan hun deel van het blessureleed gehad. Ook in Bocholt kregen we een onuitgegeven Diegem Sport te zien. De technische staf kon nog steeds geen beroep doen op Jannes Bautmans, Cedric Mertens en Maxime Mauën. Voorts ontbraken ook Nils Struys (geschorst), Ilias Labiad (ziek) en Dieter Vanderelst (geblesseerd) zodat weer enkele jongeren in de strijd werden gegooid. Dorian Desmet maakte zijn derde invalbeurt dit seizoen en Owen Vandroogenbroeck debuteerde in de Diegemse hoofdmacht.

Voor Aron Sulajmani betekende de uitmatch tegen Bocholt zijn tweede basisplaats in de huidige campagne. “De coach had me in de namiddag een bericht gestuurd dat ik ’s avonds zou starten”, zegt de 18-jarige aanvaller. “Ik was blij, want het was al even geleden dat ik er nog eens van bij de aftrap bij was. Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid. Ik speelde samen met Yentl Egerickx in de spits en was wel tevreden over mijn prestatie. Ik heb hard gewerkt en gedaan wat de coach me gevraagd heeft”.

“Het was een intensieve wedstrijd met twee teams die probeerden om goed te voetballen, hoewel het veld moeilijk bespeelbaar was. We kwamen al vroeg op achterstand, maar nog voor de rust kon Yentl Egerickx (zijn dertiende treffer van het seizoen, red.) na een mooie actie van Lucas Honshoven gelijkmaken. De coach heeft ons tijdens de rust gemotiveerd om voluit voor de zege te gaan. Nadat Hasselt eerst nog op voorsprong kwam, scoorde Lander Van Lautem in het slot met een knappe kopbal de 2-2.”

“We hadden graag de drie punten meegepakt, maar zeven op negen tegen drie sterke teams waaronder twee ploegen uit de top vijf, is niet slecht. Het draait goed momenteel. We hopen zo verder te doen met de bedoeling zo hoog mogelijk te eindigen. Top vijf? De ploegmaats, trainers en ikzelf geloven erin. Als we elke week blijven presteren, moet dat kunnen. De technische staf heeft elke week ook weer een tactisch plannetje klaar.”

Twee bijkomende seizoenen

Sulejmani speelde eerst voor RWDM en KV Mechelen om dan bij de U14 van Diegem Sport te belanden. “Vorig seizoen begon ik nog bij Jong Diegem. In oktober mocht ik met de A-kern meetrainen. Het was de bedoeling om vijf weken mee te trainen, maar uiteindelijk mocht ik definitief blijven. Dit seizoen had ik af te rekenen met blessures. In de voorbereiding liep ik een letsel aan de kuit op. Toen ik terugkeerde, had ik af te rekenen met knieproblemen waardoor ik een maand niets mocht doen. Nu is alles achter de rug en ben ik klaar om zo veel mogelijk te spelen.”

“Een maand geleden verlengde ik mijn contract bij Diegem voor twee seizoenen. Ik wil gewoon hard blijven werken om zowel op fysiek als technisch vlak nog vooruitgang te boeken”, besluit Sulejmani die in zijn eerste jaar ‘accounting administration’ aan de Odisee-hogeschool zit en zopas te horen kreeg dat hij slaagde voor al zijn examens.

Diegem Sport staat momenteel op de zesde plaats in tweede nationale B en trekt zondag op bezoek bij de U23 van Beerschot. De Antwerpenaren staan momenteel laatste in de rangschikking, maar wonnen vorig weekend wel de spektakelrijke wedstrijd tegen Lille United met 3-4-cijfers.

