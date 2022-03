Arnout Masselis en Olympia Wijgmaal kijken met hernieuwd vertrouwen zespuntenmatch tegen Hasselt tegemoet: “Het geloof in behoud nooit kwijtgespeeld”

“Klopt ja, we gaan nog acht finales tegemoet, maar beseffen tegelijk maar al te goed hoe belangrijk deze wedstrijd kan zijn”, reageert Arnout Masselis. “Om die reden hebben we ook onderling afgesproken om alle randzaken zoals transfers en dergelijke aan de kant te schuiven en volop te focussen op de resterende matchen. Ondanks al die nederlagen zijn we het geloof in het behoud eigenlijk nooit kwijtgespeeld. En die match bij het nummer vijf Cappellen heeft eens te meer aangetoond dat het niveau in deze reeks heel dicht bij elkaar ligt. Zeker als je weet dat we nog altijd een beetje met een vertimmerde ploeg spelen door al de sterkhouders die we moeten missen. Maar goed, winst tegen Hasselt is dus lang geen onmogelijke opgave, als je weet ook dat we ginder een gelijkspel uit de brand gesleept hebben.”

In stijgende lijn

Nu de examens al een tijdje achter de rug zijn, groeit ook iemand als Masselis weer naar zijn beste vorm toe. “Ik voel dat het effectief in stijgende lijn gaat, want als je zoals ik in je laatste jaar handelsingenieur zit, dan lijdt het voetbal toch altijd onder zo’n examenperiode”, meent hij. “Nu kunnen we ons dus weer meer op Wijgmaal concentreren. Dat is het minste wat ik kan doen, want het ziet ernaar uit dat ik de club na vier seizoenen zal verlaten omdat ik wilde reisplannen heb.” (knipoogt)

Zuid-Amerika

“Wat die plannen juist inhouden? Het is niet dat alles al tot in de puntjes voorbereid is, maar het idee is alleszins om met twee vrienden een paar maanden in Zuid-Amerika rond te gaan trekken”, verduidelijkt Masselis. “Daar ligt na het seizoen en na mijn studies de prioriteit alvorens ik ga beginnen te werken. Dus ja, voetballen op nationaal niveau lijkt me dan geen optie meer te zijn. Misschien dat ik na Nieuwjaar nog bij een ploeg in de lagere afdelingen kan aansluiten als ik het voetbal te veel zou missen. Maar voor hetzelfde geld beperk ik me tot zaalvoetballen met vrienden, dat zien we dan wel. Ik zou het seizoen dus maar al te graag op een positieve noot willen eindigen, daar gaan we in die laatste rechte lijn sowieso nog alles aan doen.”

