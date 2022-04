Arnout Masselis blijft ijzig kalm vanop de stip en velt met Olympia Wijgmaal het nummer twee Lyra-Lierse: “Dit doet ongelooflijk veel deugd”

Bijna zonder verpinken trapte de verdediger de winninggoal voorbij doelman Sterkens in de slotfase. “De week daarvoor had ik er tegen City Pirates al eentje binnen getrapt dus ik voelde me eigenlijk vrij zeker van mijn stuk”, klinkt het. “Misschien zat hij er nog heel even met de vingertoppen bij, maar ik trapte hem net hard genoeg in het hoekje. Ik was me er natuurlijk van bewust hoe belangrijk het was om deze te maken en dat is achteraf ook gebleken. Want niet alleen leverde het ons de volle buit op, het bleek ook een broodnodige zege om in de running te blijven voor het behoud aangezien ook concurrent Pepingen-Halle aan de winnende hand was. Zij tellen nog altijd één puntje meer dan ons in de stand, dus we gaan nu nog twee finales tegemoet tegen Tongeren en Bilzen.”

Onherkenbaar Lyra-Lierse

“Hoe we erin geslaagd zijn om een ploeg van het kaliber van Lyra-Lierse de baas te blijven? Onverdiend was het alleszins niet, want ik denk wel te mogen stellen dat we grotendeels het betere van het spel hadden”, meent Masselis. “We wilden op voorhand vooral nog eens defensief sterk voor de dag komen na twee keer op rij vier doelpunten geïncasseerd te hebben. En dat lukte wonderwel, want we gaven heel weinig kansen weg en Lyra speelde zelf een beetje onherkenbaar. Na de pauze hadden ze zelfs rood kunnen krijgen toen Ephraïm al te opzichtig werd neergehaald. En als ze dan toch oog in oog kwamen te staan met Yanno, dan pakte die uit met enkele knappe saves. De brilscore bleef dus heel lang op het bord, tot Morgan in de slotfase dan de zestien indook en die verdediger hapte.”

Ander gevoel

En zo konden ze bij Wijgmaal eindelijk nog eens vieren. “Een stevig feestje is het nu ook weer niet geworden, maar dit doet wel ontzettend veel deugd. Het had al eerder gekund en gemogen, zoals in Bocholt of vorige week nog op City Pirates. Maar goed, het grote voordeel is dat we nu met een ander gevoel aan de trainingsweek kunnen beginnen en niet opnieuw die knop moeten omdraaien zoals maandenlang het geval is geweest”, knipoogt Arnout Masselis.