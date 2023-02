Arnout Koeck pakt met Kontich zes op zes tegen seizoensrevelatie Tisselt: “Een tegenstander die ons blijkbaar goed ligt”

De toeschouwers kregen zondagmiddag een evenwichtige pot voetbal voorgeschoteld. “Een gelijkspel had misschien wel de juiste uitslag geweest”, aldus een eerlijke Koeck. “Met hun snelheid voorin was de thuisploeg bijvoorbeeld best gevaarlijk op de tegenaanval. Wij hebben alleen onze kansen afgemaakt en zij niet. Al werd het wel nog even spannend toen Tisselt vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer lukte.”

Niet beste partij

Toch gaf Kontich een derde zege in vier matchen niet meer uit handen. “Het was misschien niet onze beste partij, maar we pakken wel opnieuw de drie punten en dat is het belangrijkste. Tisselt staat per slot van rekening ook niet voor niets tweede. Het is gewoon een goede ploeg, maar wel eentje die ons blijkbaar ligt. Zo hadden we ook de heenmatch al gewonnen met ruime 4-0 cijfers.”

Door de nederlaag van Ternesse staat Kontich zo weer wat steviger in de top vijf. “Na een teleurstellende competitiestart hebben we duidelijk onze draai gevonden. Zo hebben we van onze laatste dertien matchen er amper eentje verloren, waardoor we goed op weg zijn om de beoogde eindronde te halen. En liefst van al zouden we zelfs promoveren.”

Meer voetballend vermogen, minder diepgang

Verdedigende middenvelder Koeck is ervan overtuigd dat Kontich geen mal figuur zou slaan in derde nationale. “Op voorwaarde dat iedereen blijft, moeten we met onze kwaliteiten zeker iets kunnen betekenen in die reeks. Al zijn we zover nog lang niet. Vorig seizoen hebben we bijvoorbeeld ook de eindronde gespeeld en toen zijn we uiteindelijk ook niet overgegaan. Al vind ik wel dat we meer voetballend vermogen in de ploeg hebben als toen. Anderzijds beschikken we wel over iets minder diepgang. Het zal dus ongetwijfeld een dubbeltje op zijn kant worden, maar als de kans zich voordoet om te promoveren, gaan we die in elk geval niet laten liggen.”

