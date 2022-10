Arno Verschueren (ex-Lommel) en Sparta Rotterdam zijn vroege revelatie in Nederlandse Eredivisie: “Niet totaal onverwacht”

voetbal buitenlandArno Verschueren ruilde Lommel afgelopen zomer definitief voor een nieuw hoofdstuk bij Sparta Rotterdam in de Nederlandse Eredivisie. Na een uitleenbeurt bij de Rotterdammers in de tweede helft van vorig seizoen zette de 25-jarige Lierenaar zijn krabbel onder een contract tot 2025 en daarmee heeft de middenvelder zijn verhoopte stap hogerop beet. Meer zelfs, nadat Sparta vorig seizoen lang moest strijden tegen de degradatie, bekleedt het na zeven wedstrijden nu een mooie zesde plaats in de stand. De term revelatie is dan niet veraf.

“En toch zijn deze resultaten niet zo onverwacht als je misschien zou denken”, zegt Verschueren. “Vorig seizoen was het een kwestie van elk weekend te knokken voor de punten omdat we in de degradatiezone stonden. Ik kwam in de winter met nog een hele hoop andere jongens om de redding te realiseren en dat lukte ons maar net. We waren constant op zoek naar een evenwicht.”

“Het grote verschil is dat we nu al vroeg in de voorbereiding compleet waren en er een nieuwe coach aan boord was. Zo konden we ons in de beste omstandigheden voorbereiden en dat werpt nu z’n vruchten af. Pluim daarvoor aan het clubbestuur dat er in slaagde z’n huiswerk mooi op tijd klaar te hebben. Alles past heel goed in elkaar en elke positie is dubbel bezet. Dat is waarschijnlijk ook onze grootste sterkte, want iedereen heeft de kwaliteiten om een plaats in de ploeg te rechtvaardigen.”

Kans grijpen

“Al is dat natuurlijk niet altijd leuk voor de spelers die zo af en toe naast de ploeg vallen. Zo kwam ik dit seizoen alleen tegen Ajax en Feyenoord niet in actie en dat zijn natuurlijk de wedstrijden die je net wil spelen. (lacht) Maar ik heb een goede band met de coach. Hij wijst me op mijn werkpunten en geeft me ook uitleg als ik naast de basiself val. Dan komt het er dus op aan om mijn kans te grijpen als ik ze krijg en de laatste weken gaat dat goed. Tegen RKC zorgde ik met twee goals voor de puntendeling (2-2, red.) en afgelopen weekend klopten we Emmen met 3-1.”

“Hopelijk kunnen we nu bevestigen tegen NEC, want dat zou betekenen dat we hen op zeven punten zetten in de stand. Het seizoen is natuurlijk nog lang, maar iedereen wil een scenario zoals dat van vorig jaar vermijden. Toen liep het goed af, maar dat zal niet elke keer lukken. Onze grootste motivatie is dus om onderaan weg te blijven. Maar om NEC te kloppen zal een goed plan nodig zijn. Ze speelden de voorbije zeven wedstrijden op rij gelijk en dat is toch bijzonder.”

Titularis

En zo lijkt Verschueren na Lommel opnieuw zijn draai te hebben gevonden op een hoger niveau. “Dat was altijd de bedoeling”, besluit het jeugdproduct van Lierse, Westerlo en OH Leuven. “Nu wil ik me hier in de Eredivisie opwerpen als titularis en dat vervolgens bevestigen. Het bevalt me hier.”