Arno Vandewalle pakt titel met Avanti Brugge: “Spel naar een hoger niveau tillen”

basketbal tweede landelijkeAvanti Brugge is voor het vijfde jaar op rij kampioen. Nu pakten ze de titel in tweede landelijke na een felbevochten overwinning tegen eerste achtervolger Basket SKT Ieper Two. Arno Vandewalle maakt een balans op en kijk vooruit.

De kampioenenwedstrijd lokte veel volk, maar het werd absoluut geen walk-over tegen dichtste concurrent Basket SKT Ieper Two. Avanti Brugge moest lange tijd achtervolgen, maar kon de overwinning uiteindelijk toch binnenhalen (65-56). “We wisten dat Ieper goed voorbereid ging zijn en dat hebben we ook gevoeld”, zegt Arno Vandewalle na de wedstrijd die hij in het vierde quarter mee in de goede plooi wist te leggen. “Ik denk dat we één van onze slechtste quarters speelden van heel het seizoen om de match mee te openen. Uiteindelijk hebben we in de slotminuten onze kwaliteiten kunnen bovenhalen en goed kunnen eindigen.”

Het was voor Avanti Brugge de twintigste overwinning in evenveel competitiewedstrijden. Ieper volgt nu op vier verliesbeurten. “Een seizoen zonder nederlagen, daar zou iedereen voor tekenen bij het begin van het seizoen. Dat is er ook gekomen door constant te blijven trainen en iedere match gefocust te zijn. Elke match is de tegenstander gedreven om te winnen van Avanti, omdat onze opponenten niets te verliezen hebben, maar door de kwaliteiten en het sterke samenspel in de ploeg weten we dat goed op te vangen.”

Vijfde promotie in evenveel seizoenen

Avanti Brugge begon in vierde provinciale en schreef jaar na jaar de kampioenstitel op het palmares van de club bij. Zo geraakte het ondertussen in tweede landelijke. Door de zege is Avanti Brugge zeker van de titel. Daaraan is ook de promotie naar eerste landelijke verbonden.

“Opnieuw een reeks hoger, dat betekent meteen ook dat de tegenstand weer wat groter zal zijn. Al ben ik ervan overtuigd dat we ons spel nog naar een hoger niveau kunnen tillen. Al bij al ben ik wel blij van mijn seizoen, iedere match kon ik redelijk consistent op zowel offensief als defensief vlak. Zelf heb ik nog twee jaar contract bij Avanti, maar jaar per jaar evalueren we. Voorlopig zit ik hier helemaal goed”, besluit Vandewalle.

Lees ook: meer basketbal