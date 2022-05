Arno Van Dessel viert debuut bij de Red Lions: “Genieten, want je hockeyt met de beste spelers ter wereld”

Het gaat snel voor Arno Van Dessel. In november was hij nog de jongste ‘Young Red Lion’ op het WK U21 in India en vrijdag en zaterdag maakte hij zijn debuut bij de grote jongens om de Pro League in Antwerpen tegen Spanje. “Bij een eerste cap voor eigen publiek spelen maakt het helemaal speciaal”, lacht de 18-jarige speler van Herakles.

Dat Arno Van Dessel tot de jonge generatie hockeyers behoort die op termijn de fakkel van de doorwinterde Red Lions kan overnemen is al langer geweten. Een kleine twee maanden voor zijn negentiende verjaardag kreeg hij, samen met collega-youngsters als Nelson Onana en Guillermo Hainaut, de kans om zich te tonen in de Pro League-wedstrijden tegen Spanje. “Er zijn wel wat afwezigen bij de Red Lions en vier weken geleden werd ik opgeroepen om de kern te vervoegen”, aldus Van Dessel. “We speelden onder meer een oefenmatch tegen Pakistan en volgens de bondscoach haalde ik daarin een goed niveau.”

Van Dessel genoot van de trainingen bij de Red Lions. “Logisch, want je staat samen met de beste spelers ter wereld”, glimlacht hij. “Het niveau ligt enorm hoog. In het begin was het niet eenvoudig om in te pikken, maar de ervaren spelers helpen je helemaal op weg. Het is een zeer toffe groep.”

Vertrouwen

In Antwerpen speelde Van Dessel met de Red Lions vrijdag 3-3-gelijk tegen Spanje, zaterdag werd het na een geweldige collectieve prestatie een 5-1-zege. “Familie en vrienden zaten in de tribune. Dit was een zeer mooie manier om je debuut bij de Red Lions te vieren”, zegt Van Dessel. “Wat mijn individuele prestatie betreft, vond ik dat ik vrijdag goede momenten had aan de bal, maar dat ik het verdedigend wat lastiger had. Na het bekijken van de video werd er een en ander bijgestuurd. Een dag later lukte ik zeker in de tweede helft enkele goede acties. Het team staat voor, het vertrouwen groeit: dan gaat het allemaal een tikkeltje gemakkelijker.”

Van Dessel stond twee dagen dus zij aan zij met spelers waar hij als prille tiener naar opkeek. “Ik ben een fan van Arthur Van Doren, maar door de play-offs in Nederland was hij er nu niet bij”, lacht Van Dessel. “Op het middenveld nam ik de plaats in van de geblesseerde Antoine Kina. Met zijn enorme technische capaciteiten is ook Antoine voor mij een voorbeeld.”

Afspraak bij U21

Wellicht blijft Van Dessel tot het einde van de Pro League deel uitmaken van de Red Lions-kern. Daarna focust hij zich weer op het U21-team. “Einde juli spelen we het EK U21 in Gent”, besluit Van Dessel. “Dat wordt een zeer belangrijk toernooi en alweer een nieuwe uitdaging. Ik kan alleen maar tevreden zijn hoe het momenteel allemaal loopt.”