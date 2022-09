Arno Van Dessel is Rising Star en ziet topjaar bekroond: “Geweldig wat ik op mijn leeftijd al mocht beleven”

hockey gouden stickVoor de 19-jarige Arno Van Dessel is 2022 een jaar om in te kaderen. De middenvelder van Herakles veroverde zijn eerste caps bij de Red Lions, oogstte veel lof met zijn prestaties én won zondagavond de Gouden Stick als Rising Star van de ION Hockey League. “Het gaat snel, maar ik blijf met beide voeten op de grond. Er zijn immers nog wel wat werkpunten”, aldus een nuchtere Van Dessel.

Arno Van Dessel is dus de Rising Star van het hockeyseizoen 2021-2022. Hij haalde het voor twee ploeggenoten van de Young Red Lions, Tobias Biekens (Braxgata) en Jeremy Wilbers (Watducks). Het voorbije jaar ging bij Van Dessel alles in een stroomversnelling. Met de zes caps die hij tijdens de FIH Pro League met de Red Lions veroverde als absoluut hoogtepunt.

“Ik heb inderdaad een speciaal jaar achter de rug, dit had ik pakweg vijftien maanden geleden nooit durven dromen”, geniet Van Dessel. “Niet lang nadat ik bij de nationale U18-jongens aansloot, mocht ik met de Young Red Lions (U21) reeds naar het WK in India. Kers op de taart was uiteraard mijn selectie voor die zes Pro League-matchen in Antwerpen met de Red Lions. Logisch dat vooral de eerste match tegen Spanje een bijzondere herinnering blijft. Niet alleen in eigen land, maar zelfs in eigen stad je debuut bij de nationale ploeg maken is zeer bijzonder. Uniek om dat op mijn leeftijd te beleven.”

Lat ligt hoog

De commentaren over de prestaties van Van Dessel waren lovend. Zijn hockeytoekomst oogt mooi. “Ik ben zeer kritisch voor mezelf en besef dat er nog heel wat werkpunten zijn”, zegt Van Dessel. “Ik leg de lat hoog. Nu moet ik bij mijn club, bij de Young Red Lions en in het Development Squad verder evolueren. Neen, met de Red Lions train ik momenteel niet. Zij focussen zich volledig op het WK van januari in India. Het is normaal dat dat toernooi voor mij nog te vroeg komt. Tijdens het EK U21 in Gent sukkelde ik trouwens met een blessure. Een echte topzomer heb ik niet achter de rug.”

Leiding geven bij Herakles

Bij het ambitieuze Herakles krijgt Van Dessel van coach Darran Bisley een belangrijke rol op het middenveld toebedeeld. De club uit Lier heeft een ietwat vreemde competitiestart achter de rug. Na ontgoochelende nederlagen op de eerste twee speeldagen tegen Orée en Ukkel volgden wel knappe overwinningen tegen Dragons en Racing. Zondag nog ging Leuven in Lier met zware 7-1-cijfers voor de bijl. “Het is heel jammer van die valse start, maar daar moeten we nu niet meer op terugkijken”, aldus Van Dessel. “Na die eerste twee matchen, waarin we dertien doelpunten incasseerden, is onze mindset helemaal veranderd. Op korte termijn is het ons doel om weer aan te sluiten bij de top vier in het klassement.”

De belangrijke rol bij Herakles schrikt Van Dessel niet af. “Ik ben niet bang om leiding te geven”, besluit hij. “Ik besef dat er nu iets meer naar mij gekeken wordt. Dat hoort erbij.”

Lees ook: meer hockey