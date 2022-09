Arno Van de Velde over zijn overgang naar Menen: “Ik wil het plezier terugvinden en mijn niveau opnieuw opkrikken”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEDecospan Menen zit in de “Belgische fase” van zijn oefenprogramma. Na duels tegen Gent (1-3-winst), Lindemans Aalst (2-2) en VH Leuven (5-0-verlies) speelt de grensploeg vrijdag in Roeselare. De dag nadien is er de terugwedstrijd in eigen zaal tegen Gent.

“We verloren gisteren (dinsdag, red.) met 5-0 in Leuven en onze prestatie was ook niet goed”, zegt middenman Arno Van de Velde, nieuwkomer bij Menen. “Die nederlaag heeft ons hopelijk wakker geschud en het is beter dat dit nu gebeurt dan in de competitie. Nu hebben we nog tijd om eruit te leren en te werken aan de minpunten. We begonnen nochtans goed, maar gaven een voorsprong van zeven à acht punten nog uit handen. Dat had te maken met het feit dat VHL beter ging spelen, maar wij maakten ook meer fouten. We hebben dat gedurende de ganse wedstrijd niet meer kunnen rechtzetten. Verliezen kan, maar de mentaliteit liet te wensen over. We gingen ten onder en hebben onvoldoende terug gevochten. ”

Vrijdag krijgt Menen de kans om zich te herpakken. De groenhemden trekken naar Roeselare, de club waar de 26-jarige Van de Velde in zijn eerste periode actief was van 2012 tot 2019. Na een jaartje bij het Frans Sète waar hij ploegmaat was van libero Lowie Stuer trok hij naar de Duitse topper Friedrichshafen. “Door Corona waren er veel goede middenmannen die voor weinig geld bij de Duitsers wilden komen spelen. De concurrentie was er dus heel groot en ik keerde vorig seizoen terug naar Roeselare. Ik had veel last aan de schouder en mentaal zat het ook niet zo goed waardoor het plezier in het volleybal begon weg te zakken. Met mijn overgang naar Menen (Van de Velde tekende een overeenkomst voor twee seizoenen, red.) wil ik het plezier terugvinden. Menen staat bekend als familiale club met een nauwe band met de supporters en waar de spelers veel plezier maken. En dat heb ik ook al mogen ondervinden. Naast het veld hebben we een goede connectie. Op het terrein kan het nog beter. We moeten soms harder durven zijn voor elkaar. Naast het terugvinden van het plezier, wil ik ook mijn niveau opnieuw opkrikken. Mijn schouder bezorgt me alvast geen last meer.”

“Ik kijk uit naar de wedstrijd van vrijdag tegen mijn ex-ploeg”, gaat de middenman van 2,10 meter verder. “Ik ken er nog zowat iedereen. Het is ook een eerste test tegen een topper uit de Belgische competitie. We speelden in de voorbereiding al tegen toppers Chaumont en Friedrichshafen, maar met Roeselare zien onze buitenlandse nieuwkomers meteen ook het niveau van de te kloppen ploeg in onze competitie.”

Champions League

Vorig seizoen beleefde Menen zijn meest succesvolle campagne uit zijn geschiedenis. Wat wordt het dit seizoen? “Het is nog vroeg om daar iets over te zeggen”, aldus de Waregemnaar. “Iedereen weet ondertussen wel dat de bekerloting gunstig was voor ons. Het is dan ook onze bedoeling om de bekerfinale te halen en die ook te winnen. In de competitie is een ticket voor de play-offs het doel. In de nacompetitie zien we wel wat het wordt. We spelen dit seizoen ook in de Champions League, iets unieks voor de club. Met Friedrichshafen en Trentino, de twee finalisten van vorig seizoen, kwamen we terecht in een heel sterke poule. Ik denk eerlijk gezegd dat we tegen hen niet veel zullen kunnen doen. We gaan de strijd om de derde plaats aan met het Tsjechische Karlovarsko”.