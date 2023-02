Arno Van de Velde (Menen) ontfutselt ex-ploeg Roeselare een puntje: “Dubbel gevoel met oog op bekerfinale”

Wie gedacht had dat beide teams elkaar zand in de ogen zouden strooien in het vooruitzicht van de bekerfinale op zondag 26 februari kwam bedrogen uit. In een volgelopen Tomabelhal gingen beide buren voluit voor winst met een knap spektakelstuk tot gevolg. “Het werd onverwacht een spannende match“, zegt middenman Arno Van de Velde, die terugkeerde naar zijn ex-club. “We gingen naar Roeselare met het idee dat de thuisploeg voor een volle zaal aan zijn supporters wilde tonen dat ze klaar zijn voor de bekerfinale. Wij van onze kant konden voluit en zonder stress spelen en dat had een positief effect op de ploeg. Spelers als Maxime Capet en Basil Dermaux (die omwille van de blessure van Lou Kindt heel de match als hoofdaanvaller speelde, red.) hebben getoond wat ze waard zijn. Of dit het team met het oog op de bekerfinale een boost geeft? Ik vind het een beetje dubbel. Enerzijds hebben we Roeselare ongetwijfeld wakker geschud. Zij weten nu dat wij kunnen terugvechten. Langs de andere kant hebben wij als ploeg vertrouwen kunnen tanken en beseffen we dat het niet onmogelijk is om weerstand te bieden”.

In de acht seizoenen dat de 27-jarige Van de Velde bij Roeselare speelde, pakte hij zes kampioenstitels en vijf bekers. “ Er was veel volk voor de derby. Het was tof om met Menen in Roeselare te spelen. We speelden in de Tomabelhal ook al onze thuiswedstrijden in de Champions League zodat het ook wel wat aanvoelde als een thuismatch. Het was een beetje raar om tegen mijn ex-ploegmaats aan te treden, maar wel heel leuk. Ik ben ook wel tevreden over mijn eigen prestatie. Blokkerend is het tegenover Stijn D’Hulst nooit eenvoudig, maar het was wel oké, ook aanvallend tegenover Pieter Coolman.”

Met het onverhoopte puntje in Roeselare blijft Menen nog in de running voor de derde plaats. “Na onze moeilijke start zijn we in feite al tevreden dat we ons konden plaatsen voor de Champions play-offs. Dat was ons eerste doel. Maar het zou uiteraard mooi zijn als we Gent en Leuven achter ons konden houden en die derde plaats pakken. Zaterdag ontvangen we met Achel de laatste in de stand. We willen de goede prestatie van tegen Roeselare meenemen, maar mogen er ook niet te veel op verder gaan. Het zal niet elke wedstrijd zo vlot lopen als gisteren (woensdag, red.). We moeten er telkens weer voluit voor gaan”.

Bekerfinale

Van de Velde staat op zondag 26 februari niet in zijn eerste bekerfinale. Hij beseft dat het een heel moeilijke opdracht wordt om zijn zesde beker te pakken. “Roeselare is qua analyse altijd super voorbereid en dat zal nu niet anders zijn. Een bekerfinale spelen is op zich een hele belevenis, zeker met Menen. Voor de club is dit iets unieks. Het wordt sowieso een supermooie wedstrijd met heel veel supporters en een unieke sfeer. Het wordt heel moeilijk, maar we gaan ons optimaal voorbereiden. Ik zie nu al in onze spelersgroep een aantal jongens die zich optimaal voorbereiden en nog een stapje hoger zetten. We zijn nuchter genoeg en beseffen dat Roeselare dominant is. Alle spelers beseffen dat iedereen top zal moeten zijn én er dan nog een schepje bovenop moet doen.”

