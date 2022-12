Arno Van de Velde en Menen verpletteren Borgworm in halve bekerfinale: “Dit mag niet meer misgaan”

Bij de bekerloting werd Menen ingedeeld in de “makkelijkere” tabelhelft. Meteen werd het halen van een tweede bekerfinale in de clubgeschiedenis hét absolute hoofddoel van de grensploeg. Nadat Guibertin en Wijgmaal voor de bijl gingen, stond het team van Frank Depestele in de halve finale tegenover Borgworm. Begin november zat Menen nog in zak en as na het 3-1-verlies in het onderlinge competitieduel, maar sedertdien ging het spelpeil van de vice-kampioen in stijgende lijn. Zaterdagavond konden de Luikenaars slechts halve set de spanning in de partij houden. Vanaf 15-15 overklaste Menen de tegenstander op elk vlak. “De thuisploeg begon foutjes te maken en gelukkig zijn we daar niet in meegegaan en hebben we ons spel kunnen blijven spelen”, zegt middenman Arno Van de Velde. “Het binnenhalen van die eerste beurt zorgde voor vertrouwen in de twee volgende sets”.

In de tweede set ging Menen inderdaad op zijn élan door. Seppe Van Hoyweghen zat als passeur in een zetel. Hij kon zijn aanvallers perfect aanspelen en de thuisverdediging ging helemaal onderuit. Bij een 6-11-voorsprong kwam de Fin Jiri Hänninen aan de opslag. Met onder meer drie aces serveerde hij meteen naar 6-22. De veer bij de thuisploeg was helemaal gebroken. “Borgworm maakte een beetje mee wat wij in het competitieduel tegen hen beleefden, maar dan iets minder erg. Het voelde goed om nu zo te antwoorden. De opslagbeurt van Jiri was inderdaad heel sterk. Hij was vorig seizoen niet voor niets de beste serveerder van de Finse competitie. Op training liet hij dat al wel vaker zien, maar in de matchen komt het er nog niet altijd uit.

Finale tegen Roeselare?

Frederic Servotte, coach van de thuisploeg, trachtte met enkele ingrepen (de jonge Jippe Schroeven naar zijn vertrouwde positie als opposite en Roman Abinet als receptie-hoekspeler) het tij te keren, maar de Meense machine denderde voort. De 0-3 zege kwam niet meer in gevaar. “We waren voorbereid op de wisselmogelijkheden van Borgworm, maar op zich is er niets veranderd in ons spel. We konden ons niveau vasthouden en de match uitspelen. We hebben in de terugwedstrijd (op zondagavond 18 december om 19 uur, red.) genoeg aan twee sets om ons te kwalificeren. Mogelijk recupereert Borgworm dan een aantal geblesseerden en het is ook een team dat blijft vechten. Maar als we het niveau van gisteren halen, mag het niet meer misgaan. Onze tegenstander wordt dan mogelijk mijn ex-ploeg Roeselare met wie ik vijf keer de beker won. Een bekerfinale in het Sportpaleis is sowieso al apart, maar als we er een West-Vlaamse derby van kunnen maken, wordt het helemaal speciaal”.

Geen excuses meer

De spetterende zege tegen Borgworm zorgt voor vertrouwen dat de Menenaren willen meenemen in de competitie. Woensdag komt Maaseik op bezoek. “De Limburgers haalt momenteel niet het niveau dat ze kunnen halen. Wij van onze kant spelen thuis en hebben de puntjes broodnodig om in de top zes te blijven. Onze start was moeilijk. We hadden een nieuwe ploeg, trainen iets minder dan teams als Roeselare en Maaseik en misschien speelden er ook wat kleine blessures in het achterhoofd. Maar na de goede prestatie tegen Achel is de druk weggevallen en nu zijn er geen excuses meer. Als we het basisniveau van tegen Borgworm kunnen aanhouden, staat er ons nog wel wat moois te wachten”.