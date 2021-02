Arno Valkenaers ziet uitleenbeurt bij Thes Sport afgebroken en keert met onmiddellijke ingang terug naar KV Mechelen

“Heel jammer, maar begrijpelijk,” stelt Valkenaers uit Werchter. “Het is een verloren jaar voor iedereen. Ook al was het een korte periode, het was een fijne belevenis bij Thes Sport. We waren ook uitstekend aan het seizoen gestart en ik ben overtuigd dat we gingen meedingen voor de titel. Helaas, kwam corona roet in het eten gooien. Sinds eind oktober waren de groepstrainingen gedaan en trainde ik enkel nog individueel met keeperstrainer Stef Pauwels van KV Mechelen.”

Wat zijn de plannen van KV Mechelen, want een nieuwe uitleenbeurt dit seizoen is niet meer mogelijk?

“Ik trainde al mee met de groep en Wouter Vrancken kwam even polsen hoe het met mij ging. Natuurlijk ben ik niet meer in topvorm. Logisch, aangezien ik lang niet meer aan groepstrainingen kon deelnemen. Ik moet dus in eerste instantie trachten weer in een goede drive te komen. Hard werken is de boodschap. Het zal een paar dagen duren eer ik weer in het ritme van spel- en wedstrijdvorm zit. Dit seizoen in aanmerking komen om op de bank te zitten, zal uiteraard ook niet meer lukken. Met mij erbij zijn we met vijf doelmannen in de A-kern.”

“Gelukkig is de staf niet blijven stilzitten en zijn er binnenkort oefenwedstrijden voorzien tegen teams uit 1B of ploegen uit de Jupiler League, die dan aantreden met jongens die minder aan de bak komen. Gezien de huidige omstandigheden is dat toch een mooi vooruitzicht.”

Is er al gesproken over volgend seizoen? Zit een nieuwe uitleenbeurt in de pijplijn?

“Ik heb nog een contract bij KV Mechelen tot 2022. Over de plannen voor volgend seizoen is nog niet gesproken. Prioriteit is groeien naar mijn topvorm en trachten mij te tonen in die komende oefenwedstrijden. Toekomstgericht zijn er meerdere opties. De kans is natuurlijk klein, maar stel dat ik in de resterende maanden zo sterk presteer dat de club de keuze zal nemen om mij volgend seizoen tweede doelman te maken, dan komt mijn grote droom uit. Is dat niet zo, dan zal ik aandringen op een nieuwe uitleenbeurt en daar zal de club zeker begrip voor tonen.”

“Of Thes Sport dan weer in aanmerking komt? Voor mij blijft de deur altijd openstaan voor deze mooie club. Ik laat alles rustig op mij afkomen. De clubs die belangstelling tonen, moeten toch contact opnemen met KV Mechelen”, besluit Valkenaers.

