Arno Valkenaers (Thes Sport): “Met alle respect, maar Ninove moeten we voor ons eigen publiek verslaan”

“Hoe verliep 2022 en de jaarovergang? Laat mij beginnen met een korte terugblik op 2022", stelt de secure doelman. “Op sportief vlak verliep het moeizaam voor Thes Sport. De club kreeg te maken met veel blessureleed. Toch konden we vorig seizoen in schoonheid afsluiten en die lijn trokken we door bij aanvang van het nieuwe seizoen. Er waren enkele ups en downs, maar we spelen nu beter voetbal. De kern is breder en bezit meer kwaliteit. Alleen jammer van die uitschuivers tegen Tienen en Knokke. Ikzelf mag best tevreden zijn. KV Mechelen nam het besluit om mij opnieuw uit te lenen. Ik had meerdere keuzemogelijkheden, maar toen Thes Sport opnieuw kwam aankloppen, was mijn keuze snel gemaakt. Ik voel mij goed in Tessenderlo en de begeleiding is schitterend. De bedoeling is om speelminuten te krijgen en progressie te boeken. Dat lukte aardig. Ik ben een complete doelman geworden. De staf is tevreden over mijn prestaties. Op hoge ballen was ik in het verleden minder. Daar hebben we hard aan gewerkt en er is duidelijk een verbetering. Ook op gebied van leiding geven moest ik stappen voorwaarts zetten. Ik zal nooit een doelman worden met een grote mond, maar als ik nu roep bij het uitkomen gaan mijn verdedigers aan de kant.”

“De winterstop was welkom”, vervolgt Valkenaers uit Werchter. “De groep had nood om de batterijen op te laden. Ik ben één week in Tenerife geweest en op oudejaar teruggevlogen. Verder is het rustig gebleven. Met enkele vrienden een feestje, maar geen gekke dingen (lacht).”

Ninove

“De focus ligt nu op Ninove”, gaat Valkenaers verder. “We sloten 2022 in schoonheid af met een vlotte zege tegen Rupel Boom. Met alle respect voor Ninove, maar die club moet voor de bijl. Zeker met de steun van onze trouwe aanhang. Met enkele overwinningen op rij staan we weer bij de eerste vijf. Zo snel kan het gaan, want dit seizoen staan de clubs op een zakdoek in eerste nationale. Of ik de kracht van Ninove kan inschatten? Niet echt, maar onze coach Patrick Witters zal ons de nodige informatie bezorgen. Ach, we moeten uitgaan van eigen kracht en dan blijven die drie punten in Tessenderlo.”

Toekomst

“Waar ik volgend seizoen zal spelen? Moeilijke vraag. Einde seizoen keer ik automatisch terug naar KV Mechelen. Of er al een gesprek is geweest met coach Steven Defour? Nog niet. Dat is momenteel niet nodig. Al mijn aandacht gaat naar Thes Sport. Het seizoen is nog lang en zwaar. We hebben de ambities om mee te strijden voor de prijzen. Alles is nog mogelijk, dus alle focus op Thes Sport. Eén zaak is duidelijk: naar KV Mechelen terugkeren om derde doelman te worden, dat zie ik niet zitten. Nogmaals, ik ben er echt nog niet mee bezig. Buiten het voetbal zijn er nog andere dingen waar ik interesse voor heb. Zo wil ik in de toekomst zeker een cursus of avondschool volgen voor interieur en design. Misschien komt dat weinig voor bij jonge voetballers, maar ik kreeg het mee van thuis. Ook als we kamers inrichten, ben ik er altijd om mama daarbij te helpen. Verder ben ik van plan om mijn Franse taal bij te schaven. Je ziet dat er weinig tijd overblijft om nu al aan volgend seizoen te denken.”

