Arno Hiers moet met Borsbeke winnen van Sottegem om titel te pakken: “Droomscenario om afscheid te nemen”

Voetbal Tweede provinciale BZowel in en om Zottegem als in en om Herzele stijgt de spanning met de dag. Nadat ze elkaar tijdens het seizoen voor geen meter losten, vechten DT Borsbeke en SV Sottegem in een rechtstreeks duel om de titel in tweede provinciale B. Een nagelbijter wordt het in het Vredestadion sowieso voor de meer dan duizend toeschouwers die de titelkraker zullen bijwonen.

In Zottegem waren de twee gratis supportersbussen naar Borsbeke in een mum van tijd volzet. De bezoekers zullen naar schatting met een kleine 700 supporters naar de topper afzakken. Ook de thuisploeg hoopt daar minstens evenveel aanhangers tegenover te zetten. Sowieso zullen er de avond zelf nog inkomtickets te koop zijn. “Bijna ongezien zulke aantallen op het niveau van tweede provinciale. De inzet van deze match is dan ook groot. De winnaar promoveert sowieso naar eerste provinciale, de verliezer moet de eindronde nog afhaspelen. Bij een gelijkspel is de titel sowieso voor Sottegem”, weet de Borsbeekse kapitein Arno Hiers.

Opvallend, toch zeker op het einde van een lang seizoen, is dat beide ploegen zo goed als zeker op volle sterkte de titelmatch kunnen aanvatten. Bij de thuisploeg is enkel Coppens twijfelachtig, terwijl bij Sottegem achter de naam van Callebaut een vraagteken staat. “Of onze winst uit de heenmatch in ons voordeel speelt? Het zorgt in ieder geval voor vertrouwen, want we weten dat we de kwaliteiten hebben om Sottegem te kunnen kloppen. Langs de andere kant kan dit ook voor extra motivatie zorgen bij onze tegenstander die zal willen bewijzen dat ze tegen ons wel degelijk punten kunnen pakken. Feit is dat wij in ieder geval niet moeten rekenen. Wij moeten vol voor de winst gaan. Mogelijk vat Sottegem de match daardoor toch wat gereserveerder aan”, blikt Hiers vooruit.

Bij winst speelt de Borsbeekse kapitein zaterdagavond zijn afscheidsmatch bij de club waar hij vier jaar actief was. “Een duel dat voor velen één van de belangrijkste matchen uit hun carrière is. Ook voor mij is dit eigenlijk een droomscenario, het feit dat we onderling en in de laatste match van het seizoen kunnen strijden om de titel. Halen we het niet, dan wacht de eindronde nog en zal het snel knop omdraaien worden. Niet simpel, want de verliezer krijgt zaterdagavond sowieso een stevige ontgoocheling te verwerken. Maar laat ons er maar vanuit gaan dat we de kers op de taart kunnen zetten. Eigenlijk verdienen twee ploegen die meer dan 70 punten in een seizoen bij elkaar sprokkelen de promotie. Vergelijk dat puntentotaal maar eens met andere reeksen”, besluit Hiers.

Tweede provinciale B: DT Borsbeke - SV Sottegem: zaterdag 19u30

Lees ook: meer voetbal provinciale