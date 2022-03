Arno Hiers en DT Borsbeke hebben lot opnieuw in eigen handen: “Nog niet euforisch doen”

Voetbal tweede provinciale BIn geen enkele reeks is de strijd om de titel zo spannend als in de Oost-Vlaamse tweede provinciale B. Sottegem en DT Borsbeke hebben er een straatlengte voorsprong op alle andere ploegen uit de reeks, maar geven onderling elkaar geen duimbreed toe. Sinds het verlies van Sottegem vorige week op Denderleeuw zijn de Zebra’s van coach Sammy Van Den Bossche tot op één punt genaderd van de leider. Met het onderling duel op de slotmatch nog voor de boeg heeft Borsbeke zijn lot met andere woorden volledig in eigen handen.

Sottegem dat onderuit gaat op het veld van Denderleeuw en Borsbeke dat Nokere-Kruishoutem makkelijk met 4-0 in de pan hakt. Het waren de opmerkelijkste resultaten van de vorige speeldag. Resultaten die ervoor gezorgd hebben dat de kloof tussen beide titelpretendenten nog amper één punt bedraagt. “Het was voor ons hopen op een uitschuiver van Sottegem om de kloof van vier punten terug kleiner te krijgen om ons lot zo in eigen handen te hebben. Daarin zijn we geslaagd. Maar het blijft zaak om de voetjes op de grond te houden en vooral nu niet euforisch beginnen te doen”, vertelt de afscheidnemende kapitein Arno Hiers.

Hij geeft aan dat zijn ploeg de voorbije weken wel drie keer op rij won maar te vaak twee gezichten toonde. “En daar moeten we toch waakzaam voor zijn. We schreven te vaak het verhaal van twee helften de voorbije weken. Een goede eerste helft waarin we het verschil maakten, gevolgd door een mindere tweede helft waardoor we het in sommige matchen nog onnodig spannend maakten. Ik denk niet dat de vermoeidheid daarin een rol speelt, maar eerder een bepaalde nonchalence”, aldus Hiers.

Lastige verplaatsing

Zondag staat voor zijn ploeg de lastige verplaatsing naar Kwik Eine op het programma. De tegenstander liet zopas een knappe zes op zes optekenen. “We moeten nu match per match kijken. We kennen de offensieve kwaliteiten van Eine. Mogelijk duurt de strijd om de titel tot de laatste speeldag en vechten we het uit in een rechtstreeks duel met Sottegem. We willen graag overgaan, maar van echte druk op de spelers zou ik nu niet meteen spreken. Laat me het eerder een gezonde spanning noemen. Ik speelde nog maar één keer kampioen in mijn carrière. Het zou fijn zijn om hier te kunnen vertrekken met een tweede titel”, besluit Hiers die volgend seizoen naar de Vlaams-Brabantse tweedeprovincialer Galmaarden trekt.

