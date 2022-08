Arno Claeys schetst belang van BK U23: “Samen met Flanders Tomorrow Tour laatste kans om contract af te dwingen”

Dimitri Claeys pakte bij de beloften twee maal de Belgische titel. In 2008 was hij de beste in La Roche, een jaar later in Binche. Broer Arno krijgt zondag in St-Lievens-Houtem een laatste kans om de nationale beloftentitel te veroveren.