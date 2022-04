Arno Claeys Oost-Vlaams tijdritkampioen: “Ondanks extreem veel wind redelijk foutloos gereden”

Over vijftien kilometer was Arno Claeys op het provinciaal kampioenschap tijdrijden in St-Lievens-Esse 48 seconden sneller dan Ben Squire. De felle wind kon de topfavoriet niet deren. Het brons was voor Jelle Declercq die ongeveer één minuut op de tijdrijder uit Oostakker moest toegeven.

Arno Claeys (21) was bij de beloften de laatste vertrekker. Het lot van de voornaamste favoriet. Voor de start twijfelde hij even aan de materiaalkeuze. Want de wind blies donderdagnamiddag heel fel.

“Toen ik arriveerde was het toch even schrikken want extreem veel wind”, begon de pion van Team Elevate p/b Home Solution-Soenens zijn analyse. “Vooral de keuze van voorwiel hield me bezig. Ook al had ik eigenlijk niet veel te kiezen. Ik heb tijdritwielen, veel kon ik niet veranderen. Ben ook blij dat ik niet aanpaste. Met hoge wielen was het in de zijwind bergaf niet ongevaarlijk. Want mijn voorwiel begon van links naar rechts te zwenken. Af en toe zag ik de graskant naderen. Uiteindelijk heb ik toch redelijk foutloos kunnen rijden. Het verschil met de tweede is op zo’n korte tijdrit redelijk veel. Wat wil zeggen dat ik niet slecht ben.

Goed voor het moreel

Want op basis van de eerste zes competitieweken rees er wat twijfel. Bij de ploegleiding, ook bij zichzelf. “Bart Roosens, voorzitter van mijn team, is net bij mij geweest”, ging Claeys verder. “Je bent goed bezig, trek de lijn door, benadrukte hij. Wat toont dat er precies wat twijfels waren. In Gent-Staden was ik ziek, daarna heb ik vooral koersen gereden waar ik niet echt thuishoor. Dan begin je ook zelf wat te twijfelen. De tijdrit in de Triptiek stelde me gerust. Deze Oost-Vlaamse titel is goed voor mijn vertrouwen.”

PK-weg in Merelbeke

Iets wat Arno Claeys zondag tijdens het PK op de weg in Merelbeke kan laten zien. “De eerste paar ronden zal het daar wat afwachten zijn, maar naarmate het kampioenschap vordert zullen de betere renners naar voor komen”, voorspelde Claeys. “Veel beloften zijn niet gewoon om een koers van honderdvijftig kilometer te rijden. Het laatste uur zal wel beslissend zijn. Denk niet dat het echt een strijd tussen Home Solution-Soenens en Lotto-Soudal zal worden. We gaan elkaar eerder kunnen helpen, vermoed ik.”