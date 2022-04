Arno Claeys klaar voor PK tegen de klok in Sint-Lievens-Esse: “Tijdrit in Triptiek bewijst dat het goed zit”

WIELRENNEN BELOFTENArno Claeys begint donderdag om 15.21 uur in Sint-Lievens-Esse als laatste belofte aan het Oost-Vlaams kampioenschap tijdrijden. Als favoriet, want vorig jaar werd hij op het BK tegen de klok tweede na Lennert Van Eetvelt.

Die titel van vicekampioen van België leverde de jongere broer van prof Dimitri Claeys een selectie voor het Europees kampioenschap in Trento op (27ste). Voor de provinciale titelstrijd tegen de klok liet de 21-jarige belofte uit Oostakker niets aan het toeval over. “Donderdag wordt regen en wind voorspeld, dus ging ik dinsdag met Jari Verstraeten in de regen het parcours van de tijdrit verkennen”, verduidelijkt Claeys. “Om niet voor verrassingen te staan, want een tijdrit in de regen is iets helemaal anders dan op een droge omloop.”

Met een zesde plaats in de individuele tijdrit van de Triptyque des Monts & Châteaux in het Henegouwse Wodecq tankte Claeys afgelopen zondag vertrouwen. Slechts één landgenoot – Alec Segaert, vorig jaar bij de junioren Europees kampioen tegen de klok – deed beter dan de pion van Team Elevate p/b Home Solution-Soenens. “Het is geen schande om na Alec tweede Belg te zijn”, beseft Claeys. “Hij is een klasse apart. In die Triptiek was het een strijd tegen de beste beloften van de wereld. Dan is een zesde plaats niet slecht. De afstand valt te vergelijken met die in Sint-Lievens-Esse van donderdag. Net zoals de aard van de omloop, want voortdurend op en af.”

Nieuw tijdritstuur

Nochtans waren er twijfels over zijn conditie. “Ook bij de ploeg voel ik dat”, gaat Claeys voort. “Ze vroegen zich zelfs af of ik goed in mijn vel zat. Dat is zeker het probleem niet. Misschien dat ik tot dusver niet meteen de wedstrijden reed die me hetbest liggen. Die zesde plaats in de tijdrit van zondag bewijst dat het goed zit.”

“Ik probeer rustig naar het PK tijdrijden toe te leven. Een echte specialist ben ik niet, maar ik steek in die discipline wel wat energie door minstens één keer per week op de tijdritfiets te springen”, klinkt het. “Deze winter kocht ik een nieuw stuur voor mijn tijdritfiets. Tegen de klok helpen alle beetjes. Voor mij is het tijdrijden wellicht ook de kortste weg richting een internationale selectie.”