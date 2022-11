Arno Boussy met SK Geluwe naar KVK Avelgem: “Ik heb er een goed oog in”

KSK Heist trekt zaterdag fel gehavend naar Jong KAA Gent: “Aan een Mathieu Troon­beeckx op vijftig procent van zijn krachten hebben we niks”

Zaterdag maakt KSK Heist de verplaatsing naar de Chillax Arena in de Eikestraat in Oostakker, waar Jong KAA Gent zijn thuiswedstrijden afwerkt. Aan vertrouwen geen gebrek bij Heist na de 15 op 18 van de voorbije weken, aan spelers misschien wel. Want de ziekenboeg is zo ruim dat het aantal gekwetsten al niet meer op de vingers van één hand te tellen is.

12:43