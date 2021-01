Arne Vrachten klieft zaterdag door het zand aan het Zilvermeer: “Hoop dat bondscoach even aan me denkt”

VeldrijdenThuiscross voor laatstejaarsbelofte Arne Vrachten zaterdag in Mol. De pion van Acrog-Tormans Balen BC hoopt de Zilvermeercross dicht tegen de top tien af te sluiten en wil dat bondscoach Sven Vanthourenhout even aan hem denkt bij de opmaak van zijn WK-selectie.

De bondscoach mag voor het WK in Oostende zes beloften aanduiden. Aan het einde van het BK voor profs in Meulebeke bolde Arne Vrachten als twintigste over de streep. Hij was zesde belofte. Zonder pech zat er voor de 21-jarige veldrijder uit Geel meer in.

“Een groot deel van de openingsronde van het BK heb ik moeten lopen”, zucht Vrachten. “Net voor de fietsen van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout bij een oponthoud in elkaar haakten, was er al een crash. Op de tv-beelden is die bijna niet te zien. Ik kon stoppen, een renner net achter mij niet. Hij knalde in mijn derailleur. Verder rijden op mijn 46/11 kon op bepaalde stroken, op veel andere plaatsen moest ik lopen. Aan de materiaalpost had ik al een dikke minuut verloren en zat ik helemaal laatste.”

WK-omloop ligt me

De bachelorstudent bouw liet het niet aan zijn hart komen en stak alle energie in achtervolgen. Hij raapte de helft van het deelnemersveld op. “Volgens de ploegleiding haalde ik hetzelfde tempo als de mannen die streden voor plaats tien”, gaat Vrachten verder. “Zonder die pech in de eerste halve ronde had ik misschien tussen tien en vijftien kunnen eindigen. Sedert de kerstperiode voel ik dat mijn conditie betert. Alleen heb ik dat niet kunnen vertalen in resultaten, want ik reed enkele keren lek net voorbij een materiaalpost.”

“In Mol hoop ik eindelijk een uitslag te rijden. Voor mij is dit een thuiscross. In de Kempen zeggen ze ‘als je niet door het zand kan rijden kies je beter een andere sport’. Dat lukt me wel. Vandaar dat ik toch een heel klein beetje aan een WK-selectie durf denken. Ik zou content zijn als Sven Vanthourenhout even aan mij denkt. Vier jaar geleden, op het BK voor junioren in Oostende, was ik de man die het langst in het spoor van Toon Vandebosch bleef. Waarmee ik wil benadrukken dat de omloop in Oostende mij heel goed ligt.”

