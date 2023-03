Arne Vermaelen met Clem Scherpenheuvel aan de leiding: “We durven stilaan onze ambities uit te spreken”

Basketbal tweede landelijke BNa een ware thriller won Clem Scherpenheuvel dit weekend met 84-85 in Tongeren. Daarmee herovert de ploeg haar eerste plaats. Het ging om de eerste wedstrijd in de ‘play-up’. Deze mini-competitie met acht ploegen werd in het leven geroepen om na de coronajaren opnieuw tot ‘normale’ reeksen in de competitie te komen.

Clem Scherpenheuvel kroop in Tongeren door het oog van de naald. Tot twee keer toe liet men een riante voorsprong bijna uit handen glippen. Uitblinker Arne Vermaelen bevestigt. “Onze eerste helft liep vlot. We konden tot dertien punten uitlopen. Als je in één speelhelft achtenveertig punten kunt aantekenen, zit het offensief prima. In de tweede helft speelde de thuisploeg veel agressiever en kwam ze weer helemaal in de match. Opnieuw konden we zeven punten bonus vergaren. Het was een zeer fysieke en geladen match met vrijwillige en technische fouten. In de laatste minuut kwamen we vier punten voor. Tongeren lukte nog een driepunter, maar verder geraakten de Limburgers niet meer.”

Leidersplaats

Door de nipte winst kwam Clem Scherpenheuvel wel opnieuw op de eerste plaats in tweede landelijke B terecht. Arne Vermaelen legt uit. “Het systeem met die play-up valt moeilijk in te schatten. In de eerste ronde verloren we slechts één keer. Dat gebeurde uitgerekend in de derby tegen Aarschot. We eindigden die fase als leider en mochten naar de play-up. Het merkwaardige is dat enkel de gewonnen matchen tegen ploegen die meegaan naar die play-up in aanmerking komen voor de rangschikking. Doordat onze eerste match tegen Hades verplaatst werd, stonden we plots tweede. Die situatie werd tegen Tongeren rechtgetrokken.”

Promotie?

In welke mate leeft de promotiegedachte in Scherpenheuvel? We durven onze ambities stilaan uit te spreken. De gedachte leeft binnen de groep, we willen ervoor gaan. Het bestuur gaat mee in onze filosofie. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar die eerste plaats geeft vertrouwen. In die play-up komen we evenwel enkel sterke ploegen tegen. Voor ons wordt de thuismatch tegen Oxaco zaterdag alvast een volgende test.”

