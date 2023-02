Arne Vandevelde (FC Sleidinge) na 0-2-winst in Bellem: “Deze zege hadden we hard nodig”

FC Sleidinge speelt nog niet het seizoen dat het vooraf in gedachten had. Een karrenvracht aan blessures maakten het er de ploeg niet makkelijker op en zorgden ervoor dat Arne Vandevelde en co in de grijze middenmoot bleven hangen. Zelfs een tweede degradatie op rij viel niet uit te sluiten, maar na een 0-2-overwinning in Bellem is die kans een stuk minder groot. Van De Velde scoorde via een vrije tap en via een strafschop.

“We hebben dit seizoen al ons deel van de pech gehad. Vooral heel wat verdedigers lagen in de lappenmand en dat zorgde ervoor dat we toch moeizaam de punten bij elkaar sprokkelden. We hadden nooit het gevoel dat dit Sleidinge een tweede keer op rij ging zakken. De bonus met Ursel en Bellem was behoorlijk ruim en we kregen ook het gevoel dat het verhaal van Meetjesland ging eindigen. Maar in januari werd het plots een heel ander verhaal. Verloren tegen Meetjesland, Ursel en VSV Gent en plots zaten we middenin de degradatiestrijd. Tegen Lembeke bewezen we dan weer dat er wel kwaliteit in onze groep zit. De 3-1-overwinning deed deugd. Net zoals de 0-2 van dit weekend in Bellem. Deze zege hadden we echt nodig, want een vierde nederlaag tegen een rechtstreeks concurrent konden we ons niet veroorloven.”

Oververdiend

Vandevelde vond ook dat de overwinning van zijn ploeg meer dan verdiend was. “Ja, dat zeker, oververdiend zelfs. Al voor de rust waren er de kansen om afstand te nemen van Bellem, maar het doelpunt kwam er na een vrije trap van mij. Mijn tweede doelpunt dit seizoen op vrije trap. Net voor de rust liep Elian Colpaert tegen een tweede gele kaart aan en leek dit de opdracht voor de tweede helft een stuk moeilijker te maken. Maar we zijn eigenlijk nauwelijks in de problemen gekomen. Het bleef vooral spannend omdat we zelf verzuimden om het verschil te maken. Jarno Hellinck zag het doelpunt van het seizoen op de paal uiteenspatten, Miel Grawet had ook de pech dat een bal op de paal belandde en Siebe Forton en Jens Reyniers hadden ook voor de 0-2 kunnen zorgen. In het wedstrijdslot kon ik dan voor via een strafschop voor het bevrijdende tweede doelpunt zorgen.”

Puzzelen

De zege tegen Bellem zorgt voor wat ademruimte voor Sleidinge. Vandevelde weet dat de mosselen nog niet aan wal zijn. “Het programma is best pittig. De vier ploegen achter ons bekampten we al en volgende week nemen we het thuis op tegen Bellem. En opnieuw moet onze coach puzzelen. Elian Colpaert is geschorst en Ilian Willems viel uit met een spierblessure. Jordy Cuyt is opnieuw inzetbaar na een lange schorsing en ik vrees ervoor dat hij zonder ritme in de ploeg gedropt zal worden.”