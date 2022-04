Arne Van Den Eynde (Eendracht Aalst): “Op onze hoede zijn voor goed versterkt Houtvenne”

“We kunnen niet ontkennen dat we in een riante uitgangspositie zitten, maar we moeten er iedere keer honderd procent voor gaan. Hoewel we veel steun van onze twaalfde man krijgen, leden we dit seizoen al te veel puntenverlies in eigen stadion. De huidige uitstekende ploegvorm in acht genomen, moeten we ons evenwel kunnen verzekeren van deelname aan de eindronde. En als we een eindrondeticket halen, dan zie we wel wat het wordt. Dat is meestal een loterij.”