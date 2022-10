Arne Van Den Eynde (Eendracht Aalst) na krappe zege tegen Erpe-Mere United: “Het is echt niet simpel om verdedigend blok te ontwrichten”

Eendracht Aalst boekte in een saaie derby tegen Erpe-Mere United zijn vierde competitiezege op rij. De Ajuinen hadden een strafschop nodig, omgezet door Van Den Eynde, om de stug verdedigende fusieclub op de knieën te krijgen. Het ontbrak de thuisploeg aan creativiteit om het bezoekende blok te ontwrichten, al is het slechte speelveld uiteraard geen bondgenoot om het spel te maken.

In een weinig begeesterende eerste helft staken de bezoekers eerst de neus aan het venster. Doelman Swinnen liet zich niet verrassen door het schot van Lammens. Vervolgens mocht De Vriendt, die de geblesseerde De Coninck verving, aan de overzijde tweemaal vrij aanleggen, maar hij trapte onbesuisd over. De best kans was voor Dekuyper. De Aalsterse spits kopte de voorzet van George op de buitenkant van de paal. Erpe-Mere streed voor wat het waard was en kwam mede door het lage tempo en onvoldoende slagkracht voorin bij Aalst weinig in de problemen. Het is dan ook vreemd dat een fitte Mbaye op de bank moest starten. De Senegalees had met zijn snelheid en kopbalsterkte de defensie van Erpe-Mere in de problemen kunnen brengen. “Ik houd aan mijn ploeg vast die driemaal op rij won”, verklaarde Aalst-coach De Geyseleer zijn keuze. “Mbaye zal zeker nog voldoende speelkansen krijgen.” De Aalsterse trainer gaf toe dat zijn ploeg het in de derby niet goed deed. “We voetbalden te slordig en het tempo lag te laag. Onze aanvallen waren te stereotiep. Om te voetballen moet je uiteraard met twee zijn, want Erpe-Mere dacht alleen aan verdedigen”, besloot De Geyseleer.

Vroeg in de tweede helft staken de bezoekers de Ajuinen een handje toe met een domme strafschopfout van Delmoitie op Dekuyper. Van Den Eynde zette de elfmeter om. Voor het overige viel er nauwelijks wat te beleven. Panneel trapte nog een mogelijkheid in de wolken en werd vervangen door Mbaye. Die probeerde met een paar rushes tevergeefs meer schwung in het Aalsters elftal te brengen, want er werd in het slotkwartier nauwelijks gevoetbald. Erpe-Mere drong nog wat aan met een aantal vrijschoppen, maar doelgevaar kon de fusieclub evenmin creëren.

Matchwinnaar Van Den Eynde besefte dat zijn ploeg geen goede beurt maakte. “We hebben de tegenstander nochtans niet onderschat”, zei de middenvelder. “Maar het is echt niet simpel om een verdedigend blok te ontwrichten. Erpe-Mere nam een afwachtende houding aan en wij vonden geen oplossing. Indien de kopbal van Dekuyper in de eerste helft raak was geweest, dan werd het wellicht een andere wedstrijd. Het belangrijkste zijn de drie punten, maar we weten dat het volgende week op Dikkelvenne beter zal moeten zijn.”

Van Den Eynde wordt de jongste weken centraal op het middenveld uitgespeeld en die rol ligt hem wel. “De overheveling van de flank naar de as van het middenveld vergde wel wat aanpassing, maar loopt wel vlot. Nieuw is dat niet voor mij, want ik speelde in de jeugd van Beveren al op die plaats. Ik moet er wel over waken dat ik Fabris voldoende steun verleen bij het verdedigende werk, anders staat ons defensieve middenvelder er alleen voor.”

Aalst: Swinnen, Geenens, Kakudji, Burssens, Wantens, Fabris, George (90’ Ryckaert), Van Den Eynde, De Vriendt, Panneel (68' Mbaye), Dekuyper.

Erpe-Mere United: Godijn, Thibaut, Vinck, Delmoitie, De Kegel, Beerens (71’ Kabera Manzi), Lammens (79’ Hendrickx), Van Der Haegen (71’ Piers), Bliki (86’ Dikanda), Laurent, Rodrigo De Oliveira.

Doelpunt: 54' Van Den Eynde (strafschop, 1-0).

Geel: Delmoitie.