Arne Van Den Eynde (Eendracht Aalst): “Ik scoor minder omdat ik meer verdedigend werk opknap”

Arne Van Den Eynde rekent op een open wedstrijd. “Petegem is ongetwijfeld een uitgekookte en goed voetballende ploeg, waarbij Dave Joye al een hele tijd lang de lijnen uitzet. Hij is vooral opletten voor stilstaande fases, want hij heeft een uitstekende traptechniek.”

Aalst recupereert wellicht Lars Wantens, pas hersteld van een spierscheurtje. De linkerflankspeler beschikt eveneens over een puike traptechniek, maar jij bewees vorige week dat je uit vrijschop de bal netjes over de muur kan plaatsen.

“Het is goed dat we met twee zijn voor de stilstaande fases. De wisselwerking is op dat vlak tussen ons beiden top. Omdat Lars twee weken out was, nam ik alle vrij-en hoekschoppen voor mijn rekening. Het deed deugd dat ik op Westhoek met een rechtstreekse vrijschop mijn derde competitiedoelpunt lukte.”

Vorig seizoen was je clubtopscorer met veertien goals. Nu ben je minder produktief, maar dat heeft vrijwel zeker met je positiewissel binnen de ploeg te maken.

“Vorig seizoen kon ik vanop de flank naar binnen komen en op doel afdrukken. Nu werd ik naar de centrale as van het middenveld overgeheveld en moet ik verdedigend steun verlenen aan onze defensieve middenvelder Fabris. Hierdoor kom ik minder in goede stelling voor doel. Vorig seizoen zette ik ook een zevental strafschoppen om en tot dusver kregen we slechts één elfmeter toegekend, die ik eveneens heb omgezet.”

Sedert coach Carl De Geyseleer naar een 4-1-3-2-veldbezetting overschakelde en jezelf naar de centrale as overhevelde, lijkt Eendracht door niks of niemand af te stoppen.

“Het loopt inderdaad gesmeerd. Belangrijk is dat we de jongste weken vrijwel geen enkele kans weggaven en onze doelman Swinnen werkloos moest toekijken. Dat is de verdienste van heel de ploeg, want er wordt door de aanvallers, middenvelders en verdedigers keihard gewerkt bij balverlies.”