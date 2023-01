Arne Scheldeman met Eendracht Wervik naar SC Wielsbeke: “Om zeker te zijn van het behoud moeten we zeker nog vijf wedstrijden winnen”

voetbal derde amateurNadat het vier wedstrijden ongeslagen was verloor Eendracht Wervik zaterdagavond tegen een sterk VW Hamme (2-3), de leider in de tweede periode. Het beslissend doelpunt viel in de extra tijd en na veel protest wegens voorafgaand een fout op Arne Scheldeman.. Het team van trainer Jakob Crombez moet nu zondag naar KSC Wielsbeke dat de heenwedstrijd won.

Hun trainer Dieter Lauwers kent de Tabaksploeg als zijn broekzak want hij kwam op zaterdagavond al veel scouten op Wervik. Wielsbeke leed vorig weekend verrassend een nederlaag op Eendracht Aalter dat na drie zeges op rij een serieuze stap voorwaarts zet. Het stond laatste en wipte ondertussen over Wervik.

“We gaan naar Wielsbeke om te winnen”, klinkt het bij centrale verdediger Arne Scheldeman. “In onze situatie is iedere wedstrijd belangrijk. Om zeker te zijn van het behoud moeten we zeker nog vijf wedstrijden winnen. Wielsbeke is zogezegd ons zwart beest en is het nu aan ons om dat eens te doorbreken. We creëren veel kansen en dat is wel goed maar anderzijds krijgen we heel stomme goals tegen.”

“Gelukkig zit het in de groep ook goed. Het is tof om in zo’n groep terecht te komen. Het zat nog niet veel mee. Zoals zaterdag tegen Hamme. We verdienden zeker een punt. Hun winnende treffer was buitenspel en vooraf was er een fout op mij. Ik kopte de bal weg en een tegenstander kopte tegen mijn slaap. De ref liet verder spelen en kwam er een doelpunt van. De ref gaf achteraf toe dat het fout was. We staan er wel mee.. Ieder punt gaat helpen in de strijd om het behoud.”

Twaalf weken uit

Wielsbeke ging als kampioen in de eerste periode met 16 op 30 door op zijn elan van vorig seizoen in eerste provinciale. “Ik had dat niet verwacht”, zegt Arne. “Eerlijk gezegd, ik was onder de indruk toen ze de eerste speeldag bij ons kwamen winnen (met liefst 2-5, red).”

Het zat de ex-speler van onder meer FC Izegem en SK Oostnieuwkerke in zijn tweede periode bij geel-rood nog niet echt mee. Wegens een peesblessure was hij maar liefst twaalf weken uit. “Ik speelde heel de voorbereiding en in de laatste week viel ik uit”, klinkt het. “Nu trek ik driemaal per week naar de kinesist en voel me veel sterker. Wat ik volgend seizoen doe, weet ik nog niet. Ik tekende nog niet bij. We moeten nog verder spreken.”

Glenn De Gryse was zaterdag geelgeschorst en komt terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.