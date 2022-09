Arne Sabbe (Club Roeselare): “Het mocht iets meer zijn dan die zeven op twaalf”

Eén van de nieuwkomers in het Rodenbachstadion is de 24-jarige doelman Arne Sabbe. “Ik kreeg mijn jeugdopleiding bij Club Brugge en daarna ging het via SV Roeselare en Winkel Sport naar SK Oostnieuwkerke. Daar liep ik een zware blessure op waardoor ik ongeveer twee jaar lang langs de zijlijn moest toekijken. Vorig seizoen zat ik bij de buren van SK Roeselare-Daisel, maar nu koos ik voor Club Roeselare. Een fantastisch toffe club met tal van supporters. Het voetbal leeft bij Club Roeselare en dat merk je aan de beleving van iedereen die bij de club betrokken is. Er is een uitstekende structuur aanwezig en er is de wil om geleidelijk aan vooruit te gaan.”

Stage bij Club Brugge

“Momenteel loop ik stage bij Club Brugge als jurist”, gaat de nu weer in Izegem wonende goalie verder. “Ik studeerde rechten in Gent en enkel mijn thesis moet nu nog afgewerkt worden. Stage lopen bij Club Brugge is uiteraard best aangenaam en ook bijzonder leerrijk. Ondertussen zijn we in de competitie al vier speeldagen ver en sprokkelden we zeven punten. We begonnen in Male in mineur aan de competitie met een serieuze nederlaag, maar daarna konden we gelukkig de rug rechten. We wonnen thuis van Lombardsijde en sloten de derby op Dosko Beveren ook met winst af. Dat was uiteraard een deugddoende zege, want niemand trekt graag aan het kortste einde in een burenstrijd.”

Puntje in Houthulst

“Zaterdag stond er opnieuw een derby op de rol met de korte verplaatsing naar Houthulst. We kwamen in de eerste helft 0-2 voor, maar net voor de rust slikten we nog die te vermijden aansluitingstreffer. Een bijzonder slecht moment uiteraard. Na de hervatting was Houthulst bijzonder dominant zodat de 2-2-eindstand wellicht een logische weergave was van de wedstrijd. Met zeven punten zijn we tevreden, maar het mochten er best wat meer geweest zijn. Volgende week ontvangen we thuis FC Lissewege en gaan we opnieuw voluit voor een driepunter.”

