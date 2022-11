Arne Ramaekers (Wellen): “Het oogt misschien wat minder fraai, maar smaken doet zulke zege zeker”

voetbal derde nationale BAls je ons vraagt om de vergelijking met vorig seizoen te maken, dan is het wel dat het Wellen van vandaag de winst ook op een ‘droge’ manier kan bijschrijven. Een vaststelling die Arne Ramaekers, auteur van de winnende treffer, maar wat graag wil bijtreden. “Vorig seizoen kregen we vaak alle lof toegeworpen, maar bleven we al even dikwijls puntenloos achter. In dat opzicht hebben we dus stappen gezet. Het oogt misschien wat minder fraai, maar smaken doet zulke zege zeker”, aldus de 24-jarige middenvelder.

De winst tegen Betekom kwam er inderdaad niet zonder slag of stoot. Vooral in de eerste helft had Wellen het moeilijk om voldoende tempo te ontwikkelen. “Betekom ving ons op met een laag blok en kantelde ook even snel als wij van flank veranderden. Dat maakte dat wij niet snel genoeg vooruitgang konden boeken en elke verrassing er dus ook gelijk uitgehaald werd”, maakt Ramaekers voor ons de analyse.

“Na de pauze hebben we dat iets beter kunnen aanpakken, maar precies dan kwamen zij op een 1-2-voorsprong. Een wat ongelukkige capriool, waardoor het leer in de voeten van De Winter belandde en die maakte het mooi af. Trouwens, ik vond hun kansen niet beter dan de onze. Integendeel zelfs, als je bedenkt dat bij beide treffers de bal wat ongelukkig afwijkt en wij daardoor uit positie vielen. Maar we zijn er ook bij die achterstand in blijven geloven. Fysiek staan we duidelijk sterk en het hoeft niet altijd even mooi te zijn.”

“De winst doet zeker en vast deugd. Heerlijk ook dat ik na al die jaren Wellen eindelijk ook eens de winnende goal kan aantekenen. Niet gemakkelijk vermits die bal snel werd ingespeeld, maar ik gooide er mijn linkervoet naar en hij ging toch maar mooi in de verste hoek binnen.”

Juiste reactie

Wellen blijft zich met deze zege verder handhaven in de bovenste helft van het klassement. “Jammer dat we vorige week in Beringen door die vroege uitsluiting van doelman Schevenels uit ons normale doen geraakten. We hebben tegen Betekom alvast de juiste reactie getoond. We moeten op deze weg verdergaan, lijkt me. Voor mijn part mag dat gerust met beter voetbal, maar liever nog heb ik na afloop die drie punten”, blijft Arne Ramaekers heel eerlijk.

