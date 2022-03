Arne Naudts en Patro Eisden willen driepunter pakken tegen La Louvière: “Eindronde blijft ons doel”

Patro Eisden is na lange tijd zijn plaatsje in de top vier kwijt. Charleroi en Luik profiteerden vorige weekend van de Eisdense nederlaag en hesen zich op op gelijke hoogte van de Limburgers. Daarenboven hebben beide teams nog een inhaalwedstrijd te goed. Patro kan dus zaterdag maar beter de volle buit thuishouden tegen La Louvière. Arne Naudts is na een hardnekkige verrekking opnieuw fit. Zorgt hij tegen de hekkensluiter voor doelpunten? “Iedere spits scoort graag, maar het wordt sowieso geen gemakkelijk wedstrijd”, weet de Eisdense spits.

Arne Naudts speelde een knappe eerste seizoenshelft. Zowel voor de beker als in de competitie toonde Naudts zich meermaals beslissend. Door een dekselse verrekking kwam de Eisdense spits na winterstop amper aan spelen toe. De blessure behoort ondertussen tot het verleden. Vorig weekend maakte hij na de rust zijn wederoptreden.

Ook concurrenten laten steken vallen

Eisden komt de laatste weken moeilijk aan scoren toe. Misschien kan Arne Naudts daar verandering in brengen. “Na die verrekking was ik inderdaad langer op de sukkel dan verwacht”, blikt Arne Naudts terug. “Ik voel me terug fit en werk hard. Als de trainer me nodig heeft, sta ik klaar. Dat we de laatste weken minder vlot scoren blijft een beetje een raadsel. We spelen nog steeds ons zelfde systeem met een stevig organisatie als basis. Je moet ook een beetje geluk hebben. Al zullen we dat met zijn allen moeten afdwingen. Maar niet enkel Patro laat punten liggen. Ook onze concurrenten laten steken vallen. Vele ploegen zijn aan elkaar gewaagd en strijden om het behoud ofwel voor de eindronde. Dat maakt het niet eenvoudiger.”

Winnen tegen La Louvière is een must

Zaterdag komt hekkensluiter La Louvière op bezoek. Misschien het juiste moment om de nederlaag tegen Rupel Boom door te spoelen en terug aan te knopen met een overwinning. “We ambiëren een plaats in de top vier. Met minder dan een driepunter mogen we tegen La Louvière dan ook niet tevreden zijn. Anderzijds weten we dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Dender raakte enkel weken geleden ook niet verder dan een scoorloos gelijkspel tegen de Wolven. We zullen waakzaam moeten zijn en voorin efficiënt toeslaan.”

Nog alles in eigen handen

Met nog vijf wedstrijden te gaan wordt het bijzonder spannend. Dessel telt vier punten voorsprong op Dender. Luik, Charleroi en Patro tellen evenveel punten, al hebben de Waalse teams nog een wedstrijd te goed. “Het word knokken tot op de laatste speeldag”, voorspelt ex-Lommelspeler Naudts. “Alles klit dicht bij elkaar en er zijn nog verschillende onderlinge duels betwisten. Zo ontvangt Patro nog Charleroi en Luik. We hebben nog alles in eigen handen en gaan er dan ook alles aan doen om die eindronde met vier te halen. Of ik zaterdag speel? Dat beslist de trainer. Maar ik zal er op het veld alles aan doen om de ploeg mee over de streep te trekken”, weet een strijdbare Arne Naudts.