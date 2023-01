Arne Naudts en KVK Tienen willen puntjes op de i zetten op bezoek bij leider Patro Eisden: “Dezelfde intensiteit en présence tonen als in de heenmatch”

Patro is niet voor niets de onbetwiste leider in eerste nationale en in het eigen Bergéstadion trakteerde het de Suikerjongens nog op een stevige 4-0-oplawaai. “Ik heb altijd al een vrij goed geheugen gehad als het wedstrijden aankomt, al blijven de zware nederlagen misschien nog net iets langer hangen”, grijnst Arne Naudts. “Maar goed, we moeten ons vastklampen aan al het goede dat we toen getoond hebben voor de rust. In zekere zin hebben we Patro daar wel verrast met de intensiteit die we aan de dag legden en onze fysieke présence. Maar voor de rest hebben beide teams nog maar weinig geheimen voor elkaar. Iedereen weet dat Patro liefst van al vanuit een goed blok voetbalt en dat ze dodelijk efficiënt kunnen zijn op de tegenaanval. Het wordt dus zaak om ons daar niet aan te laten vangen, al proberen wij het een beetje op dezelfde manier aan te pakken (lachje).”

Bende kameraden

Met succes, want ondanks de uitgestelde wedstrijd tegen Francs Borains blijft Tienen stevig in de middenmoot postvatten. “Ik ben dan ook heel blij met hoe het momenteel loopt”, pikt de spits in. “Oké, die vijf goals hadden er altijd iets meer mogen zijn als we het over mijn eigen statistieken hebben. Maar we geven ons iedere week voor de volle 100% voor de ploeg en het doet deugd dat dit door iedereen geapprecieerd wordt. We zijn bijna een bende kameraden die er elke speeldag opnieuw het maximale proberen uit te halen en dat collectieve denken draagt ook bij tot onze goede prestaties van de voorbije maanden.”

Geen rancune

Die collectieve sterkte zal zaterdag zeker van pas komen in Maasmechelen en dat kan Naudts als ex-speler alleen maar beamen. “Voor mij wordt het opnieuw een speciale match, maar dat extra pigment heb ik niet meteen nodig om op scherp te staan”, klinkt het nog. “Ik heb ook niet het gevoel dat ik iets te bewijzen heb tegenover Patro. En van rancune is al helemaal geen sprake want de club en Stijn Stijnen hebben me altijd goed behandeld en duidelijk gecommuniceerd. Maar ik wil gewoon elke match winnen en ook op bezoek bij de leider gaan we voluit voor die drie punten.”