Arne Naudts bezorgt KVK Tienen de drie punten tegen Knokke, met dank aan ingevallen Bentayeb: “Hopelijk is ban nu definitief gebroken”

Niet dat het de Fransman was die beide doelpunten voor zijn rekening nam. Die eer was weggelegd voor spits Naudts, die tot twee keer toe een assist van Bentayeb in doel verlengde. “Geweldig natuurlijk dat we zo’n wit konijn achter de hand hebben die met zijn frisheid en snelheid telkens het verschil kan maken”, knipoogt Naudts. “Of ik nog niet geïnformeerd heb bij de coach wanneer hij in de basiself zal starten? Nee toch niet, de sportieve staf wil hem nu eenmaal rustig brengen en gezien de blessures die hij gehad heeft, lijkt me dat alleen maar de juiste keuze.”

Blok op punt

De spits kan er alleszins maar wel bij varen, want het was al van speeldag één geleden dat hij nog eens de weg naar doel had gevonden. “Klopt en als aanvaller voel je je ook wel een beetje verantwoordelijk voor het feit dat het de laatste weken toch vooral vooraan is dat het schoentje wat wringt”, meent hij. “Want ons blok staat al langer op punt en dus was het geen verrassing dat ook Knokke daar zijn tanden op stuk beet. Ze hebben amper een noemenswaardige kans kunnen creëren, alleen bij die kopbal tussen mijn beide doelpunten in was het even heel warm. En gelukkig maar, want we hadden deze driepunter nodig om weer aansluiting te vinden met de ruime middenmoot waar ook datzelfde Knokke deel van uitmaakt.”

Geen twijfels

“Om op het aanvallende terug te komen, het is niet dat het uitblijven van goals voor twijfels in het hoofd hebben gezorgd”, aldus nog Arne Naudts. “Ik doe mijn taken voor de ploeg en probeer op die manier elke week zowel in offensief als defensief opzicht van waarde te zijn. Ik zou het ook niet anders willen, want ik ben sowieso een werkende spits en niet iemand die alleen maar aan afwerken denkt. Een goaltje op tijd en stond is sowieso wel de betrachting, dus hopelijk is die trein nu definitief vertrokken. Met ook Yagan die meer flitsen van zijn klasse laat zien, heb ik er alleszins een goed oog in dat we aanvallend steeds beter uit de verf zullen komen.”

Tienen: Bouzian, Chantrain (71’Arrivas), Bergiers, Meeus, Naudts, Yagan, Bracké, Claes (82’ Singh), Bogaerts, Matterne (70’ Vanwesemael), Kempeneers (58’ Bentayeb).

Knokke: Dhoest, Vanraefelghem (50’ Bailly), Schoonbaert, Ghesquiere, Pierre, Mariën (67’ Van Walle), Jalloh (46’ Aabbou), Samyn, Buysse, Vervaque, Sula (79’ Geeraerts).

Doelpunten: 79’ Naudts (1-0), 83’ Naudts (2-0).

Geel: Bergiers, Bracké, Chantrain, Claes, Ghesquiere.

Rood: 63’ Aabbou.

