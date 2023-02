Arne Naessens wordt volgend seizoen de nieuwe T1 van FC Aarsele: “Een mooie en nieuwe uitdaging”

Van T2 naar T1

Arne Naessens is beroepshalve sales-manager bij een IT-bedrijf en woont in Doomkerke. “Als voetballer speelde ik ondermeer een viertal seizoenen bij FC Doomkerke”, stelt Arne Naessens zich kort voor. “Als coach was ik de laatste vier seizoenen actief als T2 bij de Oost-Vlaamse derdeprovincialer FC Tenstar Melle. Ik blijf daar actief tot het einde van het seizoen en hoop mijn huidig team in derde provinciale te houden. Dat zou straks een mooi afscheid zijn. Ondertussen koos ik voor een nieuwe uitdaging met het trainersschap bij FC Aarsele. Een mooie stap vooruit want voor het eerst word ik T1. Ik koos voor FC Aarsele omdat ik toch als trainer de nodige ambitie heb. Aarsele is ook wat dichterbij want het is toch snel een halfuurtje rijden naar Melle. Ik had vorige week een eerste contact met het bestuur van FC Aarsele en vrij snel kwamen we tot een overeenkomst. Ik ken de spelers van mijn nieuwe ploeg nog niet want ik blijf bij mijn huidige club tot op het einde van het seizoen. Ik zag FC Aarsele dus nog niet aan het werk.”