Arne Min trekt met vertrouwen naar BK indoor voor beloften

AtletiekHoogspringer Arne Min kan zaterdag zijn indoorseizoen afsluiten in schoonheid op het BK voor beloften en juniores in de Louvain-la-Neuve. De 19-jarige belofte springt week na week hoger en mag hopen op een uitschieter.

De prestaties van Arne Min gaan in stijgende lijn. 2m09 op het High Jump Gala in Booischot (12/02), 2m10 op het BK alle categorieën (26/02) en een zeer knappe 2m14 op het BK voor studenten op vrijdag 4 maart. Serieuze hoogtes na een ietwat moeizaam seizoensbegin in december en januari.

“Het was lang geleden dat ik op lange aanloop heb gesprongen. Het duurde een tijdje om het weer op te pikken”, legt Arne Min uit. “Het was eventjes zoeken, maar eens ik er weer inkwam, ging het goed. Dat was ook wel te zien aan de hoogtes die ik de voorbije wedstrijden haalde.”

Twee keer vierde

Zowel op het BK alle categorieën als op het BK studenten viel hij met een vierde plek net naast het podium. Toch overheerst de tevredenheid. “Ik was zeker content over mijn prestatie. Vooral omdat ik bevestigd heb dat ik zo’n hoogte enkele wedstrijden na elkaar kan herhalen. Als je dan ziet welke top drie er op het podium staat, zijn dat stuk voor stuk toppers. Er zijn heel af en toe momenten waarop ik van die mannen kan winnen, maar dat gebeurt nog niet heel vaak. Zij zijn nog net iets constanter.”

Het outdoorrecord van Min bedraagt 2m15. Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer hij hoger klimt. “Mijn drie mislukte sprongen op 2m17 op het BK studenten waren best oké. Die hoogte zit erin. Het is alleen de vraag wanneer het eruit komt. Misschien gebeurt dat zaterdag, misschien is het voor in de zomer. Maar ik voel dat het kan.” Favoriet voor de titel is hij niet. Klasbak Thomas Carmoy, donderdag nog opgevist voor het WK indoor, prijkt met 2m27 op de inschrijvingslijst.

“Thomas Carmoy is uiteraard favoriet”, beseft Min. “Ik hoop het hem vooral zo moeilijk mogelijk te maken, maar winnen wordt heel lastig. Het BK beloften is de laatste wedstrijd van de winter. Over de zomerplannen heb ik nog niet zoveel nagedacht. Ik wil gewoon blijven verbeteren. Ik weet dat er een Universiade is. De limiet zal vermoedelijk ongeveer 2m17 zijn. Maar eerlijk gezegd ben ik daar nog niet veel mee bezig. Komt het, dan komt het, lukt het niet, ook goed. We zien wel.”

