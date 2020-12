Arne Marit traint in Spaanse Calpé: “Coronaregels zijn niet altijd eenvoudig”

In het verhaal van Arne Marit is er momenteel één zekerheid: hij traint in veilige omstandigheden in het Spaanse Calpé. “In principe kom ik donderdag naar huis en vier ik de feestdagen thuis bij de familie. Als het weer dat vraagt, kan het ook zijn dat we nog enkele dagen langer blijven. De nadruk wordt gelegd op het afwerken van de nodige rustige trainingskilometers. Af en toe zijn er blokken, maar die zijn niet te intens. Ik verblijf aan de Costa Blanca met Vito Braet, Ruben Apers en Aaron Van Der Beken. Aaron is meestal mijn vaste trainingsmaat, Ruben zat dan weer bij mij in de ploeg bij Lotto-Soudal U23.”

Veel papierwerk

Arne Marit houdt zich aan de maatregelen die de overheid de bevolking oplegt omtrent corona. “Die regels zijn niet altijd eenvoudig. Je moet veel formulieren invullen en een PCR-test ondergaan. We letten op de regels. Om die reden kozen we voor een huisje in plaats van een hotel. De meeste hotels zijn trouwens gesloten. Eten koken doen we zelf om de beurt. Aaron heeft overigens kokschool gevolgd. (lacht) De regels in Spanje lijken me iets minder streng dan bij ons. Hier mag er in groepjes van tien getraind worden in plaats van groepjes van vier. De avondklok werd pas dit weekend ingevoerd. Alle restaurants blijven ook open. Toch blijven we voorzichtig. Momenteel weet ik niet of ik in quarantaine moet als ik naar huis ga. Logisch lijkt het me niet, vermits ik een topsportstatuut heb.”

Nieuwe stage

In januari trekt Arne Marit opnieuw op stage naar Calpé, maar dan onder de vlag van zijn nieuwe werkgever Sport Vlaanderen-Baloise. “In januari verblijven we twee weken in Calpé. Vooraf ontvang ik mijn nieuwe kledij en mijn nieuwe fiets. Na de stage komen we normaal gezien zes dagen weer naar huis. Het kan echter zijn dat de stage verlengd wordt omdat mijn seizoen zal beginnen met de Mallorca Challenge. Coronagewijs kan rechtstreeks doorreizen misschien veel moeilijkheden voorkomen. Stel je voor dat we opnieuw in quarantaine moeten gaan. Een definitieve beslissing hieromtrent is er nog niet genomen.”

Supporterslokaal

Het voorbije seizoen kreeg Arne Marit een supportersclub op de top van de Bosberg. Dat komt misschien op de helling te staan. “Café El Faro heeft de deuren gesloten. De eigenaars jagen hun droom na en verhuizen naar Spanje. Daar heb ik begrip voor, al vind ik het natuurlijk jammer. Ik heb begrepen dat er gezocht wordt naar overnemers. In dat geval kunnen alle activiteiten misschien gewoon doorgaan.”

