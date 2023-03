Arne Marit start in Ronde van Catalonië: “Rittenkoersen van dit niveau moeten me sterker maken”

De komende dagen kan Arne Marit de wereldtop in de ogen kijken. “De bezetting van de Ronde van Catalonië is dit jaar bijzonder sterk. Remco Evenepoel zal de komende dagen serieuze concurrentie krijgen. Bernal, Roglic, Landa, Carapaz, … het zijn maar enkele namen aan de start. Waar de top van de sprinters deelnam aan Parijs-Nice, zal de top van de klimmers in Catalonië van start gaan. Het parcours belooft dan ook bijzonder pittig te worden. In de eerste etappe kunnen sprinters een kans krijgen, al is dat geen absolute zekerheid. Op dag twee wordt er meteen geklommen tot op een hoogte van tweeduizend meter. De vierde rit biedt de beste mogelijkheden om te sprinten. Als Remco echter beslist om er stevig in te vliegen, zal het toch anders lopen (lacht) . Ik vermoed dat hij wel zijn krachten zal doseren en het juiste moment zal afwachten.”

Vreemde keuze?

Wielerliefhebbers hadden niet verwacht dat Arne Marit in Catalonië van start zou gaan.

“In principe zijn er voor mij meer kansen in Bredene-Koksijde of Nokere. Voor het seizoen werd al beslist om Catalonië te rijden. Rittenwedstrijden van dit niveau moeten me sterker maken. Vanuit die optiek werd eerder beslist om ook Parijs-Nice in mijn programma op te nemen. Ik moet zeggen dat die Franse meerdaagse een meevaller is geworden. Ik heb daar bijzonder veel geleerd. Renners hadden me vooraf gezegd dat Parijs-Nice een kleine versie van de Tour is. De media-aandacht is er misschien iets minder, maar qua stress en beleving is er inderdaad een gelijkenis. Ik blik tevreden terug op de koers naar de zon. Ik kon me meten met de top tien. Met Gerben Thyssen hebben we trouwens een sprinter in de ploeg die het momenteel uitstekend doet in eigen land. Vermits de allerbeste sprinters in Catalonië niet present zijn, biedt dat voor mij misschien mogelijkheden op een ereplaats.”