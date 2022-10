Arne Marit sluit seizoen af met winst in Putte-Kapellen: “Even was het winter in de zomer”

Wielrennen profsArne Marit heeft een punt gezet achter het wielerjaar 2022. De prof uit Galmaarden deed dat met een fraai orgelpunt. Hij won de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Voor Marit was het een mooie opsteker na een wisselvallige campagne. Na de obligatoire rustperiode in oktober mag hij zich opmaken voor zijn debuut in de WorldTour.

Het koersscenario in Putte-Kapellen kon nauwelijks beter. Arne Marit bevestigt. “Nooit eerder heb zo een snelle koers gereden. We kwamen aan een gemiddelde van negenenveertig kilometer per uur. Pas na twee uur wedstrijd kon er een kopgroep wegrijden van een vijftiental renners. Vermits Topsport Vlaanderen-Baloise vier man mee had, zat ik in een zetel. De renners van Tarteletto-Isorex hebben toen het gat gedicht.”

“In de finale was er nog een uitval van Iljo Keisse en Dries De Bondt. Ook nu hadden we met Sander De Pestel en Aaron Verwilst twee man mee in de spits. Ik wist dat de ploeg van Coen Vermeltfoort de kloof zou proberen te dichten. Dat is ook uitgekomen. Uiteindelijk moest ik in de laatste rechte lijn enkel maar uit het wiel komen. Dat is ook gebeurd.”

Knappe opsteker

Hoe evalueert Arne Marit zijn seizoen? “Over het eerste deel van het seizoen ben ik best tevreden. In de klassiekers merkte ik dat ik vooruitgang had geboekt. De Ronde van Vlaanderen kon ik zonder problemen uitrijden. In mei en juni kende ik een terugval. Verschillende valpartijen, een coronabesmetting en perikelen met de knie zorgden ervoor dat ik nauwelijks aan de bak kwam. Mentaal was het geen gemakkelijke periode. Ik moest in juli weer opbouwen. Even was het winter in de zomer. Ik moest de trainingen hervatten zoals ik dat in december zou gedaan hebben. Met een gunstig resultaat, want vanaf augustus kwamen de uitslagen terug.”

WorldTour

Volgend seizoen gaat Arne Marit aan de slag bij Intermarché-Wanty-Gobert. Het wordt zijn debuut in de WorldTour. “Ik mag nu drie weken rusten, maar dat betekent niet dat ik de koers uit mijn hoofd zet. Op 19 oktober is er al een eerste bijeenkomst met de renners van mijn nieuwe ploeg. Het gaat om een teambuilding die zal doorgaan in Charleroi.”

