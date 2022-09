Arne Marit haalt top tien in ‘eigen’ Gooikse Pijl: “Ik had de benen om te winnen”

Wielrennen profsMet een negende plaats in de eindafrekening kan Arne Marit terugblikken op een geslaagde Gooikse Pijl. De koers passeerde op enkele kilometer van zijn deur, zodat dit resultaat dubbel motiverend werkt. Voor Marit is deze ereplaats tevens een bevestiging dat het weer de goede kant met hem uitgaat, want pech en tegenslag doorkruisten meer dan eens zijn pad.

Arne Marit blikt dan ook tevreden terug op zijn Gooikse Pijl. “Ik had een hele dag een goed gevoel. In de laatste kilometer zat ik attent vooraan. Ik koos het wiel van Fabio Jacobsen. Wellicht wou iedereen dat doen op dat moment. In de laatste bocht zette de Nederlander zich plots op kant. Het gevolg was natuurlijk dat ik kostbare seconden verloor. In de laatste rechte lijn kon ik nog enkele renners voorbijgaan, maar de negende plaats was plots het hoogst haalbare. Jammer, want ik had goede benen. Zelfs om te winnen.”

Warm en koud? Eerder koud.

Arne Marit heeft er een wisselvallig jaar opzitten. Veel meeval kende de Galmaardenaar de voorbije maanden niet. Was het warm en koud blazen tegelijk? “Eerder koud (lacht). Ik heb het voorbije jaar wel de nodige tegenslagen gekend. Het begon al met een val in de Omloop. In de Vierdaagse van Duinkerke belandde ik zelfs twee keer tegen het asfalt. Toen ben ik een lange tijd out geweest. In Ruddervoorde lag ik er opnieuw. Een open kniewonde was het gevolg. Een paar dagen kon ik niet trainen. Tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix kwam ik andermaal ten val. Tussendoor kreeg ik nog twee keer corona en kreeg ik ook nog af te rekenen met knieproblemen. Dat was het gevolg van overcompensatie. Door al dat oponthoud was het immers moeilijk om deftig op te bouwen.”

Op de goede weg

Gelukkig kwam er beterschap. Ondanks de turbulente periode behield Arne Marit het vertrouwen van de ploegleiders. Het mondde zelfs uit in een contract voor volgend seizoen bij Intermarché-Wanty-Gobert. De renner knikt instemmend. “De laatste twee maanden merk ik dat het weer goed zit. In won in Westrozebeke en haalde ook al de top tien in Kortemark, Izegem Koerse en de Schaal Sels. Woensdag wil ik opnieuw bevestigen in de Omloop van het Houtland. Nadien volgen nog de Famenne Ardenne Classic, Paris-Bourges, de Memorial Van Steenberghe en Putte-Kapellen. Na dat vijfluik mag ik uitkijken naar mijn debuut in de WorldTour bij Intermarché-Wanty-Gobert.”