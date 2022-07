Arne Marit draait pechknop om en wint Westrozebeke: “Goed voor mijn vertrouwen, want ik heb diep gezeten”

Reeds in de eerste van zestien ronden werd het peloton door de felle wind uit elkaar geslagen. Na de eerste grote schifting volgden nog een paar kleinere. Waardoor de finale door circa vijftien renners werd gedomineerd. Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling, de continentale ploeg van sportdirecteur Franky Vanhaesebroucke, was met vier renners (O’Donnell, Fitzsimons, Currie en Mudgway) best vertegenwoordigd. Van Sport Vlaanderen-Baloise schoven Alex Colman, Jens Reynders en Arne Marit mee. Streekploeg Minerva had met Thomas Joseph en Yentl Vandevelde twee pionnen voorin. Net als het Franse St-Michel-Auber 93 met Jason Tesson en Nicolas Debeaumarché. David Van der Poel, Abram Stockman, Kiaan Watts en de lokale Jelle Wallays waren de vier enkelingen in de beslissende vlucht.

Solo Jens Reynders

Zeven valpartijen

“Sneu voor Jens, goed voor mij”, gaf de 23-jarige Arne Marit toe. “Toen Jens besloot om alleen te gaan zette hij ons in een zetel. We hoefden enkel te counteren. Ik ben blij dat ik het in de sprint kon afmaken. Vooral omdat het tot nog toe voor mij een rotseizoen geweest is. Met zeven valpartijen in het voorjaar waardoor ik telkens moest herbeginnen. Ik heb nu twee weken goed getraind. Het ziet er naar uit dat het de goeie richting uitgaat. Want ik moet toegeven dat ik, door al die tegenslagen, op een bepaald moment aan de grond zat. Deze zege is goed voor mijn vertrouwen. Deze week staan nog enkele criteriums op mijn kalender. Dat ik vandaag niet in Aalst kon rijden door ploegverplichtingen moet ik me dankzij deze zege niet beklagen. Leuven, Arctic Race, Schaal Sels en Geraardsbergen zijn mijn volgende koersen.”