Arne Marit begint Belgisch seizoen met dubbele opdracht: “Eerste keer dat ik als prof het tweeluik rijd”

Wielrennen profsDit weekend begint het Belgische wielerseizoen. Voor Arne Marit wordt het meteen menens. Zaterdag start hij in de Omloop en mag hij meteen in zijn eigen regio finishen. Een dag later zet de Galmaardenaar aan in Kuurne-Brussel-Kuurne. In laatstgenoemde koers liggen er wellicht meer mogelijkheden voor Marit.

Het traject van beide koersen zit in de renners hun hoofd. Arne Marit bevestigt. “De ploeg verkende woensdag in Kuurne. Die verkenning heb ik laten passeren omdat ik ze zelf al meermaals had gedaan. De verkenning van de Omloop op donderdag neem ik wel mee. Het is de eerste keer dat ik als prof het tweeluik rijd. In principe zou ik de Omloop niet gereden hebben en alles op Kuurne gezet hebben. Door het uitvallen van Adrien Petit combineer ik nu toch. In Kuurne startte ik in mijn eerste profjaar. De twee volgende jaren startte ik in de Omloop. De focus ligt toch eerder op Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar rijdt men vaak met een grote groep naar de finish, al zorgde Traksel jaren geleden wel voor een knappe solo. De Omloop is dan weer een echte thuiskoers voor mij. De finale ken ik uit mijn hoofd.”

Volledig scherm Tom Paquot en Arne Marit (r). Laatstgenoemde voelt zich al helemaal thuis bij zijn nieuwe ploeg. © Photo News

Goede voorbereiding

Arne Marit is tevreden over zijn wintercampagne. “Ik debuteerde in de Mallorca Challenge. Daar nam ik drie van de vier ritten voor mijn rekening in plaats van twee. Door de blessure van Petit was dat opnieuw een extraatje. Daarna volgde de Ronde van Oman. Daar kreeg ik één kans om te sprinten. Mijn vierde plaats gaf me wel vertrouwen. Voorts heb ik de klimmers geholpen in Oman waar dat mogelijk was. Het was wel warm, de temperatuur klom tot achtendertig graden. Dat was even aanpassen.”

Volledig scherm Arne Marit mocht in Oman even genieten van de schaduw. © Photo News

Nieuwe ploeg

Deze winter verhuisde Arne Marit van Sport Vlaanderen-Baloise naar Intermarché-Wanty-Gobert. “Ik merk dat de aanpak bij mijn nieuwe ploeg toch anders is. Ik kon twee keer op stage gaan in plaats van één keer. Dat zorgde ervoor dat ik in december meer kilometers op de teller had dan de voorbije jaren. In groep is het toch aangenamer. Er wordt ook meer op de voeding gelet. McDonald’s? Die ene hamburger zal toch moeten wachten tot na de klassiekers.” (lacht)

