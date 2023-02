Arne Hélin (Club Roeselare): “Het halen van de eindronde zou een mooie beloning zijn”

Kapitein Arne Hélin, 26 jaar en woonachtig in Beveren, blijft zijn club alvast trouw. “Ik heb enkele weken geleden getekend voor een negende seizoen bij Club Roeselare”, weet de vertegenwoordiger van Hilti. “Waarom zou ik van club veranderen als het goed is? Club Roeselare heeft vele en vooral trouwe fans, de omkadering is prima en ook de accommodatie mag er best zijn. Bovendien zijn de resultaten ook vrij goed en zitten we met een plaats in de subtop mooi op schema.”

Goed herpakt

“We kenden dit seizoen wel een moeilijke periode. Tegen de toppers pakten we te weinig punten volgens het geleverde spel. Eventjes dreigden we weg te zakken in die grijze middenmoot ,maar gelukkig konden we ons herpakken. Met een veertien op achttien en zes matchen zonder nederlaag zijn we terug tot in die subtop opgeklommen”, gaat de linksachter verder. “We staan nu zelfs op twee punten van de vierde plaats zodat onze huidige ranking toch de nodige perspectieven biedt. Onze laatste drie wedstrijden, tegen achtereenvolgens Houthulst, Lombardsijde en Snaaskerke, wisten we met een driepunter af te ronden, zodat we nu zowel Houthulst als Koekelare in het vizier krijgen. De laatste weken scoorden we iets vlotter en dat maakt toch een wereld van verschil qua puntenoogst. Enkele aanvallers zijn ook aan het terugkeren zodat we zeker nog op een mooi seizoenseinde speculeren. Het halen van de eindronde zou een mooie beloning zijn, maar zo ver zijn we nog niet. In elk geval is het leuker voetballen als je nog in de running bent voor één van de prijzen.”