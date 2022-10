Arne Emmaneel ziet Pepingen-Halle stunten op Racing Mechelen: “Zege was meer dan verdiend”

Kort voor de rust opende Arne Emmaneel de score voor Pepingen-Halle. Een kwartier voor affluiten zorgde Arnaud Vandenberghe voor de geruststellende 0-2. Eerstgenoemde was zelf een beetje verbaasd. “Vooraf hadden we zeker getekend voor een punt. In Mechelen spelen is toch niet simpel. De plaatselijke aanhang is fanatiek. Desondanks was de zege meer dan verdiend. Ik geef toe dat Racing Mechelen voor de rust enkele kansen heeft gekregen. Doelman Vandervorst hield ons toen overeind. Na de rust bleek andermaal dat we kunnen beschikken over een uitstekende organisatie. De thuisploeg kreeg veel minder mogelijkheden. Als die er al kwamen, konden we opnieuw rekenen op onze keeper.”

Solide defensie

Twee vaststellingen bij Pepingen-Halle: de ploeg slikt niet veel tegendoelpunten en de ploeg pakt punten buitenshuis. Arne Emmaneel bevestigt. “Defensief zit het goed. Op Mechelen speelden we met drie man achterin en dat lukte goed. In deze competitie kregen we nooit meer dan twee doelpunten tegen. Waarom we het buitenshuis zo goed doen, kan ik moeilijk verklaren. Vorig seizoen pakten we ook al behoorlijk wat punten op verplaatsing. Nieuw is het dus niet. Voelen we daar de druk minder? Krijgen we in uitwedstrijden meer ruimte? Het kan allemaal meespelen. Ik merk wel dat we dit jaar beter het spel zelf kunnen maken. Deze groep is sterker.”

Middenmoot

Door deze overwinning ziet Arne Emmaneel zijn ploeg naar de negende plaats klimmen in de rangschikking. “Door deze winst krijgen we wat meer ademruimte. We vonden aansluiting bij de middenmoot. Als we volgend weekend thuis opnieuw punten kunnen pakken tegen Turnhout, zit het helemaal goed. Nadien volgen immers twee lastige wedstrijden tegen Cappellen en Lyra-Lierse. Een mooie bonus zou dan zeker welkom zijn.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB