Arne Emmaneel met Pepingen-Halle tegen U23 KV Mechelen: “Beloftenploegen zijn een meerwaarde voor onze competitie”

Voor het eerst werkt Pepingen-Halle een competitiewedstrijd op eigen veld af tegen een beloftenploeg van een eersteklasser. In welke mate is dit een voor- of een nadeel? Arne Emmaneel hoeft niet lang na te denken. “Misschien ziet de technische staf het anders en ervaren zij de deelname van de beloftenploegen als een vorm van competitievervalsing. Het klopt wel dat die teams zelden met dezelfde ploeg spelen (vaak afhankelijk van het moment waarop de A-ploeg speelt, red.). Zelf zie ik geen probleem in die beloftenploegen. Eerder speelden we al op Beerschot tegen hun U23. Toen verloren we met 2-1. De jongerenteams hebben veel energie en blijven constant lopen. Beloftenploegen zijn voor mij een meerwaarde voor onze competitie.”

Hersteld van blessure

Recent miste Arne Emmaneel twee competitiewedstrijden van Pepingen-Halle en dat is uitzonderlijk. “Tegen Torhout moest ik enkele weken geleden in de eerste helft al vervangen worden met een scheurtje in de ligamenten van de enkel. Daardoor miste ik de matchen tegen Lyra-Lierse en Cappellen. Vorige week kon ik met een goede tape opnieuw mijn plaats in de ploeg innemen. Op dit moment heb ik geen last meer van het letsel.”

Schijnbaar veilig

Hoe ervaart Arne Emmaneel dit seizoen? “Het geeft me allemaal wat een dubbel gevoel. Ten opzichte van de voorbije jaren doen we het uitstekend. Pepingen-Halle was niet gewoon om mee te draaien in de middenmoot. Het wordt dan opletten voor een zekere vorm van gemakzucht. Het punt dat we vorig weekend behaalden, stemt me bijvoorbeeld niet helemaal tevreden. We verdienden meer. We mogen ons dan niet verschuilen achter die plaats in de middenmoot. Het kan snel keren. We spelen voor de winterstop nog drie matchen. Daarin wil ik nog enkele punten behalen om echt voeling te hebben met de linkerkolom.”

